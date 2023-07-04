30 % حصة "التجارة العربية" من الصادرات الوطنية

طارق الدعجة

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استحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 30 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي وبقيمة 811.6 مليون دينار، منها 255 مليون للسوق السعودية، بحسب تحليل اجرته "الغد" على آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وتظهر الأرقام الرسمية أن قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 4 % لتصل الى 2.6 مليار دينار، مقارنة مع 2.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا للأرقام الرسمية سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفاعا طفيفا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1 % لتصل الى 811.6 مليون دينار مقابل 803.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتشير الأرقام ايضا الى ان دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا شكلت 24 % من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 637.2 مليون دينار منها 606.9 مليون دينار للولايات المتحدة الأميركية.وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الثلث الأول بنسبة 2 % لتصل الى 637.2 مليون دينار مقابل 621.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبحسب آخر الأرقام الرسمية شكلت الدول الآسيوية غير العربية 31 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة 824.9 مليون دينار منها 575 مليون دينار إلى الهند.وارتفعت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7 % لتصل إلى 824.9 مقابل 759.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.اما فيما يخص دول الاتحاد الأوروبي تشير الأرقام الرسمية أن هذه الدول شكلت 4 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول بقيمة بلغت 96.6 مليون دينار منها 22.8 مليون دينار الى هولندا.وفيما يخص قائمة السلع المصدرة خلال الثلث الأول جاءت الأسمدة بالمرتبة الاولى بقيمة 465.4 مليون دينار، تليها الالبسة وتوابعها بقيمة 380.4 مليون دينار، ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 283.7 مليون دينار تليها البوتاس الخام بقيمة 247.0 مليون دينار والفوسفات الخام بقيمة 187.2 مليون دينار والمنتجات الكيماوية 164.8 مليون دينار.وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الصادرات الكلية بلغت قيمتها خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.872 مليار دينار مقابل 2.809 مليار دينار مسجلة زيادة نسبتها2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما المستوردات، بلغت قيمتها 5.832 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 0.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت حينها 5.812 مليار دينار.وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 2.940 مليار دينار، بانخفاض نسبته3 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي وصل فيها إلى 3.023 مليار دينار.