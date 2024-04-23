الأربعاء 24 نيسان 2024
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%5 انخفاض أعداد المسافرين في المطارات الأردنية

مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي

انخفض عدد المسافرين المغادرين والقادمين (من وإلى) المطارات الأردنية الثلاثة بنسبة 5 % خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه ، فيما ارتفع عدد الطائرات القادمة والمغادرة بنسبة 1 %.

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وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة النقل، ارتفعت حركة الشحن (صادر ووارد) من خلال مطارات الأردن في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16 %.


وارتفعت حركة البريد (صادر ووارد من خلال المطارات إلى (3828) طنا مقارنة مع (326) طنا وبزيادة مقدارها أكثر من 10 أضعاف).


وفي التفاصيل، كان عدد الطائرات القادمة في الربع الأخير من العام الماضي إلى مطار الملكة علياء الدولي 8431 طائرة وهو نفس عدد الطائرات المغادرة مقارنة مع 8763 طائرة وهو نفس عدد الطائرات المغادرة بمعدل نمو بلغ 3.94 %. 


وتراجع عدد المسافرين القادمين من (998561) مسافرا  إلى (954299) بانخفاض بلغت نسبته (4.43 %)، أما عدد المسافرين المغادرين فقد كان  1005975 راكبا منخفضا إلى (991188) مسافرا وبلغت نسبة الانخفاض  (1.47 %).

 

وانخفضت حركة الشحن الصادر من  (9.520) طنا إلى (6926) طنا بنسبة (%27.25)، أما حركة الشحن الواردة فارتفعت من (5834) إلى  (11981) طنا بنسبة (105.37 %).


وشهدت حركة البريد الصادر ارتفاعا من 220 إلى 1114  طنا بنسبة %406.36، وحركة البريد الوارد من 106 إلى 2714 بنسبة (2460.38 %).


ويظهر تطور مؤشرات أداء قطاع النقل الجوي مطار عمان الدولي/ ماركا انخفاض عدد الطائرات القادمة من 314 إلى 268 بنسبة (14.65 %) وانخفاض عدد الطائرات المغادرة من 319 إلى 271 طائرة بنسبة 15.05 %.


وارتفع عدد المسافرين القادمين من (1.034) إلى (1.324) بنسبة (28.05 %) وارتفع عدد المغادرين من 796 مسافرا إلى 1070 مسافرا بنسبة 34.42 %.


أما بخصوص حركة الشحن الصادر فانخفضت بشكل كبير من 368 طنا إلى صفر بنسبة 100 % وكذلك حركة الشحن الوارد من 236 طنا إلى صفر وبنسبة 100 %.


أما في مطار الملك حسين الدولي في العقبة فقد كان عدد الطائرات القادمة 703 طائرات انخفض إلى 507 بنسبة 
(27.88 %) وانخفض عدد الطائرات المغادرة من 706 إلى 505 طائرات بنسبة (28.47 %).


وانخفض عدد المسافرين القادمين من 41998 إلى 21128 مسافرا بنسبة تراجع 49.69 % كما انخفض عدد المسافرين المغادرين من 46862 إلى 28534 مسافرا بنسبة 39.11 %.


وارتفعت حركة الشحن الصادرة من 1014 طنا إلى 1180 بنسبة 16.37 % فيما انخفضت حركة الشحن الواردة من 1155 إلى 888 طنا بنسبة 23.12 %.

 

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