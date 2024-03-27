إصدار جديد بعنوان "آباء وأمهات" لعبيدات وأيوب

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صدر حديثا عن دار صامد والخليج للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الثامن للدكتور محمد طالب عبيدات والدكتور سمير محمد أيوب بعنوان "آباء وأمهات".وقام عبيدات وأيوب بكتابة معظم مقالات الكتاب والإشراف والإعداد، أما العدد الآخر من المقالات فقد ساهم في كتابتها ما يربو عن واحد وأربعين كاتباً من الكتّاب المميزين في الأردن والوطن العربي.وقال الدكتور عبيدات، إن صدور هذا الكتاب جاء بمناسبة عيد الأم التي ربت وأبدعت، وهي المدرسة في العطاء وبمشاركة الأب الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل إنشاء أسرة مميزة.وأضاف أن الكتاب جاء على شكل سلسلة من المقالات النافعة التي تحوي جزءاً للحديث عن الوالدين وبرهما والإحسان لهما وفضلهما، والجزء الآخر يتطرق فيه الكُتّاب إلى تجاربهم الخاصة مع أمهاتهم وآبائهم وصفاتهم وشعورهم تجاههم للتعبير عما يدور في خلدهم صوب رد الجميل لمن ساهموا في بناء حياتهم ومستقبلهم. وأشار إلى أن هذا الخليط والمزيج أعطى الكتاب نكهة وطعماً ولوناً خاصاً يعطي القارئ أريحية في متابعة كل شذرة في الكتاب.من جهته، أكد الدكتور أيوب أن التشاركية في إخراج الكتاب لحيز الوجود كانت مثالية لغايات أن تنعكس على خلق جيل واع ومنتم يتطلع للمستقبل وبار بوالديه ولا يخذلهما.ولفت الى الجهود الجمعية التي تحلت بها مقالات بقية الكتاب على سبيل إخراج كتاب نوعي يعكس حب الوالدين ويرد الجميل لهما، مشيدا بالتجربة الأولى الناجحة بين الكاتبين.وبين أنه سيتم إصدار العديد من الأعمال الأدبية التشاركية بينهما لاحقاً.يذكر أن هذا الكتاب الثامن الذي يصدره الدكتور عبيدات ككاتب يومي لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات المؤلفات في المجلات العلمية العالمية المحكمة والمصنفة والمفهرسة، كما يُعد الكتاب الـ20 للكاتب الدكتور أيوب في مجالات تربوية واجتماعية ونفسية.-(بترا)