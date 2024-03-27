الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصدار جديد بعنوان "آباء وأمهات" لعبيدات وأيوب

آباء وأمهات
آباء وأمهات
 صدر حديثا عن دار صامد والخليج للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الثامن للدكتور محمد طالب عبيدات والدكتور سمير محمد أيوب بعنوان "آباء وأمهات".
وقام عبيدات وأيوب بكتابة معظم مقالات الكتاب والإشراف والإعداد، أما العدد الآخر من المقالات فقد ساهم في كتابتها ما يربو عن واحد وأربعين كاتباً من الكتّاب المميزين في الأردن والوطن العربي.اضافة اعلان
وقال الدكتور عبيدات، إن صدور هذا الكتاب جاء بمناسبة عيد الأم التي ربت وأبدعت، وهي المدرسة في العطاء وبمشاركة الأب الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل إنشاء أسرة مميزة.
وأضاف أن الكتاب جاء على شكل سلسلة من المقالات النافعة التي تحوي جزءاً للحديث عن الوالدين وبرهما والإحسان لهما وفضلهما، والجزء الآخر يتطرق فيه الكُتّاب إلى تجاربهم الخاصة مع أمهاتهم وآبائهم وصفاتهم وشعورهم تجاههم للتعبير عما يدور في خلدهم صوب رد الجميل لمن ساهموا في بناء حياتهم ومستقبلهم. وأشار إلى أن هذا الخليط والمزيج أعطى الكتاب نكهة وطعماً ولوناً خاصاً يعطي القارئ أريحية في متابعة كل شذرة في الكتاب.
من جهته، أكد الدكتور أيوب أن التشاركية في إخراج الكتاب لحيز الوجود كانت مثالية لغايات أن تنعكس على خلق جيل واع ومنتم يتطلع للمستقبل وبار بوالديه ولا يخذلهما.
ولفت الى الجهود الجمعية التي تحلت بها مقالات بقية الكتاب على سبيل إخراج كتاب نوعي يعكس حب الوالدين ويرد الجميل لهما، مشيدا بالتجربة الأولى الناجحة بين الكاتبين.
وبين أنه سيتم إصدار العديد من الأعمال الأدبية التشاركية بينهما لاحقاً.
يذكر أن هذا الكتاب الثامن الذي يصدره الدكتور عبيدات ككاتب يومي لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات المؤلفات في المجلات العلمية العالمية المحكمة والمصنفة والمفهرسة، كما يُعد الكتاب الـ20 للكاتب الدكتور أيوب في مجالات تربوية واجتماعية ونفسية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

الإحساس بالآخر.. قيم أصيلة وإنسانية تميز رمضان ومظاهر تغيب احتراما لغزة

منذ2 ساعة
جانب من انشطة المبادرة-(من المصدر)

"أطفال غزة قدوتنا" مبادرة تعزز قيم الحياة والصبر عبر برامج تربوية وترفيهية

منذ2 ساعة
دقوا الشماسي

محكمة مصرية توقف إعلانا استخدم أغنية "دقوا الشماسي"

منذ2 ساعة
تعبيرية

5 عادات صحية يمكنك اتباعها خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

منذ2 ساعة
تعبيرية

متى تشكل "طقطقة الظهر" خطرا على الصحة؟

منذ2 ساعة
تعبيرية

إعادة استخدام زيت القلي قد يسبب ألزهايمر والشلل الرعاش

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |منذ 19 دقيقة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات |منذ 21 دقيقة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير منذ24 ساعة

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 