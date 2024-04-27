السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رفقة رضيعها وزوجها.. شيماء رفعت العرعير تلتحق بوالدها شهيدة

رفعت العرعير
رفعت العرعير

استشهدت المواطنة شيماء رفعت العرعير وزوجها المهندس محمد عبد العزيز صيام وطفلهما حديث الولادة بعد قصف إسرائيلي استهدف شقتهم قرب عيادة الرمال في غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر إعلامية: إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات صباح يوم أمس الجمعة، استهدفت مقر الصليب الأحمر الدولي الذي يؤوي نازحين وشقة سكنية قرب عيادة الرمال ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.


وذكرت المصادر أن بين الشهداء شيماء الابنة البكر للشهيد الدكتور رفعت العرعير، الذي سبق أن اغتالته قوات الاحتلال في ديسمبر/كانون ثان الماضي خلال حربه الغاشمة على قطاع غزة.

والدكتور رفعت العرعير أحد أعمدة القسم الإنجليزي في المركز الفلسطيني للإعلام، ومشرف قسم الإعلام الاجتماعي (سوشيال ميديا) في المركز، واستشهد رفقة أخيه وأخته وأولادها الأربعة، في قصف إسرائيلي على غزة.


يذكر أن الشهيد الدكتور رفعت شغل منصب أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية في غزة والتي دمرها الاحتلال واغتال رئيسها وعدداً من طواقمها.


وتميز الشهيد بقدرته المتميزة على إيصال صوت فلسطين إلى الإعلام الغربي والعالمي، ويُعد من أفضل من تحدث عن السردية الفلسطينية ودحض رواية العدو الصهيوني باللغة الإنجليزية، وله كتاب Gaza Writes Back  باللغة الإنجليزية.


كما أجرى العديد من المقابلات واللقاءات الصحافية المميزة مع وسائل إعلام غربية متعددة. (المركز الفلسطيني للإعلام) 

 

اقرأ أيضاً: 

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير 

الممثل براين كوكس يتلو قصيدة الشهيد الفلسطيني العرعير (فيديو)

وزارة الثقافة الفلسطينية: 41 مبدعاً استشهدوا في غزة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصرف الصحي في غزة

صحة غزة تحذر من كارثة صحية جراء فيضانات مياه الصرف الصحي

منذ3 ساعة
الأونروا

"حماس" تحذر من أي بديل دولي يشرف على عمل الأونروا

منذ3 ساعة
09152102267473638401015870005352

الاحتلال يرتكب 4 مجازر تسفر عن 32 شهيدا و69 مصابا في غزة

منذ4 ساعة
1_839397

حماس: تسلّمنا رد الاحتلال على موقفنا بشأن صفقة التبادل

منذ4 ساعة
علم الإمارات

وصول 25 طفلا فلسطينيا للإمارات لتلقي العلاج

منذ4 ساعة
الشاب الدكتور مصطفى البقاعي

كان جالسا مع والديه في الحديقة.. وفاة شاب جراء سقوط شجرة عليه بدمشق

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

أجواء الهدنة القادمة

د. محمد حسين المومني |اليوم

أكثر من إبادة جماعية

خالد دلال |اليوم
ترجمات
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات | منذ22 ساعة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات |23 نيسان 2024
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
يوم الرحلة

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 