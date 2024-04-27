رفقة رضيعها وزوجها.. شيماء رفعت العرعير تلتحق بوالدها شهيدة

استشهدت المواطنة شيماء رفعت العرعير وزوجها المهندس محمد عبد العزيز صيام وطفلهما حديث الولادة بعد قصف إسرائيلي استهدف شقتهم قرب عيادة الرمال في غزة.

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وقالت مصادر إعلامية: إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات صباح يوم أمس الجمعة، استهدفت مقر الصليب الأحمر الدولي الذي يؤوي نازحين وشقة سكنية قرب عيادة الرمال ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.



وذكرت المصادر أن بين الشهداء شيماء الابنة البكر للشهيد الدكتور رفعت العرعير، الذي سبق أن اغتالته قوات الاحتلال في ديسمبر/كانون ثان الماضي خلال حربه الغاشمة على قطاع غزة.



والدكتور رفعت العرعير أحد أعمدة القسم الإنجليزي في المركز الفلسطيني للإعلام، ومشرف قسم الإعلام الاجتماعي (سوشيال ميديا) في المركز، واستشهد رفقة أخيه وأخته وأولادها الأربعة، في قصف إسرائيلي على غزة.



يذكر أن الشهيد الدكتور رفعت شغل منصب أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية في غزة والتي دمرها الاحتلال واغتال رئيسها وعدداً من طواقمها.



وتميز الشهيد بقدرته المتميزة على إيصال صوت فلسطين إلى الإعلام الغربي والعالمي، ويُعد من أفضل من تحدث عن السردية الفلسطينية ودحض رواية العدو الصهيوني باللغة الإنجليزية، وله كتاب Gaza Writes Back باللغة الإنجليزية.



كما أجرى العديد من المقابلات واللقاءات الصحافية المميزة مع وسائل إعلام غربية متعددة. (المركز الفلسطيني للإعلام)

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