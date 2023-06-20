الأربعاء 21 حزيران 2023
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جدل في مصر بعد فتوى إجازة أضحية الدجاج والطيور

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دجاج
علق الدكتور المصري عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، على تصريحات الدكتور سعد الدين هلال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتى قال فيها إنه يجوز الأضحية بالطيور والدجاج، وهذا قول عند ابن حزم الظاهري، داعيًا إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط.اضافة اعلان

 وأكد “النجار ” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية المصرية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدي البلد” المصرية : أن الأضحية سنة عن النبي وليست فرضا، وهي تجوز على الشخص القادر المستطيع، موضحا: الأضحية لها مجموعة من الشروط، ويجب أن تكون من بهيمة الأنعام التي حددها القرآن والسنة.

وأوضح: أن الله لا يرد أن يتقرب أي عبد بأي عمل ابتغاء مرضاته، ولكن لا إلزام على العبد بالقيام بذبح الأضحية وهو غير قادر على فعلها، كما أن الأضحية بالطيور لا تجوز تعظيما لسنة شعيرة الأضحية التي يقدم عليها الإنسان.
الأضحية بالطيور

ودعا الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى نشر ثقافة الأضحية بالطيور، بدلًا من نشر ثقافة الاستدانة وغلاء الأسعار بالتقسيط.
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يجوز التضحية بالطيور بدلا من الأغنام أو البقر، موضحا أن هذا قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، وروه عن وبلال بن أبي رباح، واستندوا بالأدلة في القرآن والسنة.

وأضاف سعد الدين الهلالي في تصريحات تلفزيونية، هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري، وأتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل.
وأشار إلى أهمية نشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء الصكوك المحددة بـ10 و3 كيلو في الإعلانات المختلفة.وكالات 
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