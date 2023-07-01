السبت 01 تموز 2023
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"لن تحتفل بعيد ميلادك".. "الشاباك" يحقق في رسالة تهديد بالقتل لنتنياهو

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الرسالة وضعت على قبر شقيق نتنياهو
أعلن جهاز المخابرات الاسرائيلي (الشاباك) عن تسلمه مهمة التحقيق في رسالة تهديد، وضعت على قبر شقيق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أيام وتحتوي على تهديد صريح بالقتل.اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة"صفا"، أن أحد عمال مقبرة "جبل هرتسل" في القدس عثر على رسالة تهديد وضعت على قبر شقيق نتنياهو "يوني" وفيها تهديد صريح بأن نتنياهو لن يحتفل بعيد ميلاده ال 74 القادم.
وجاء في الرسالة الموجهة لشقيق نتنياهو القتيل ما نصه "كيف الأوضاع يوني البطل؟ كيف الحال هناك في الأعلى، عليك أن تبلغ أخيك أن فرصه الكثيرة قد انتهت ومن هنا من جبل هرتسل دقت ساعة نتنياهو إلى الخلف حتى التاريخ الذي يعتقد بأنه سيصله عندما يبلغ 74 عاماً، ليكن معلوماً فهذا تهديد من الدرجة الأولى".
كما جاء في الكتاب "أن على نتنياهو احتلال غزة واستعادة الجنود هناك، عليك أن تحتل غزة وتستعيد جثة مرشدي هدار غولدين وبقية الأسرى، بيبي الساعة تدق إلى الخلف ولم يتبق لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف".
وحسب الصحيفة، فإنه يُعتقد أن جهات يمينية تقف خلف رسالة التهديد ويجري التحقيق في الحيثيات.
وقال مصدر مسئول في جهاز الشاباك "إن الجهاز لا ينوي المرور مرور الكرام على الرسالة وسيصل إلى من يقف خلفاً عاجلاً أم آجلاً".
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