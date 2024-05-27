 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقدسيون في مهب الاعتقال الإداري بعد "طوفان الأقصى"

تعبيرية
تعبيرية
القدس المحتلة - منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت وتيرة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مدينة القدس بشكل غير مسبوق.اضافة اعلان
فقد أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن الاعتقالات طالت أكثر من ألفي مقدسي حتى الآن.
ومنذ مطلع الشهر الحالي أصدرت محاكم الاحتلال 26 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، معظمهم تم تمديد اعتقالهم للمرة الثانية أو الثالثة، في حين صدر بحق 3 منهم فقط أمر جديد بقضاء هذه العقوبة خلف القضبان.
وتُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.
وأضاف أبو عصب أن 62 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء تم تحويلهم للاعتقال الإداري منذ بداية العدوان، وبعد تحرر 16 منهم، بقي 46 أسيرا يقبعون الآن خلف قضبان كل من سجن النقب ونفحة ومجدو. وتتصدر بلدتا العيساوية شرقي القدس وسلوان جنوب المسجد الأقصى أعلى عدد للمعتقلين إداريا، وأكد أبو عصب أن البلديتين تتصدران قائمة البلدات المقدسية في عدد المعتقلين منذ سنوات.
ويعتبر المسن عمر عبد الرحيم من بلدة بيت حنينا شمال القدس أكبر المعتقلين إداريا سنّا، إذ يبلغ من العمر (72 عاما) وتم قبل أسابيع تمديد اعتقاله لـ4 أشهر إضافية، ويليه وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة الذي يبلغ من العمر (63 عاما)، ويؤكد أبو عصب أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة، ومضى على اعتقاله أكثر من عام وجُدد اعتقاله مؤخرا لشهرين إضافيين.
ويقول أبو عصب إن أحد المحامين بعث إليه برسالة من الأسرى المقدسيين بأنه تتم معاقبة  المرضى منهم بحرمانهم من الدواء، وأن أسيرا مقدسيا معتقلا إداريا يعاني من مشاكل عصبية، ويصاب بحالة إغماء كل 3 أيام، ويناشد الأسرى لمساعدته".
ومنذ العدوان على غزة وصفت الاعتقالات في المدينة المقدسة بأنها صاخبة ورافقها الضرب المبرح والتنكيل وتخريب محتويات المنازل وتدميرها، وأكد أبو عصب أن الاعتقالات الإدارية منذ ذلك التاريخ ارتفعت وتيرتها بشكل لم تشهده المدينة منذ احتلالها عام 1967.
ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فإن أوامر الاعتقال الإداري تُوقع من وزير جيش الاحتلال بتوصية من ضابط المنطقة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وبعد توقيع القرار بأيام يُعرض الأسير على رئيس المحكمة المركزية في القدس للمصادقة على هذا الاعتقال.
وبدأ تفعيل هذه العقوبة بشكل لافت ضد المقدسيين فور الهبّة الشعبية التي اندلعت بُعيد استشهاد الفتى محمد أبو خضير الذي حُرق حيّا على يد المستوطنين صيف عام 2014. ولأن المقدسيين رفضوا الطريقة البشعة التي أودت بحياة هذا الطفل، يقول أبو عصب إن حكومة الإحتلال عقدت عدة اجتماعات تصدرتها وزارة القضاء، بالإضافة لجلسات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وأُقر خلالها سلسلة عقوبات بحق المقدسيين كان أبرزها تسهيل الإجراءات لإصدار قرارات اعتقال إداري.
ولاحقا استخدم هذا السلاح ضد المقدسيين مجددا خلال هبّة البوابات الإلكترونية صيف 2017، وهبّة الشيخ جراح صيف 2021 وغيرهما، لكن هذه العقوبة تستخدم اليوم بطريقة غير مسبوقة.
وبين  أبو عصب أن سلطات الاحتلال يستهدف بعقوبة الاعتقال الإداري عادة، الأسرى المحررين والمؤثرين في المجتمع المقدسي، وأولئك الذين يترددون على المسجد الأقصى باستمرار، أو من لهم نشاط كشفي ولهم قبول في حيّهم أو بين المقدسيين بشكل عام.
وتفيد بيانات نادي الأسير الفلسطيني تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) حاجز الـ5 آلاف و900 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، في حين قدر عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 3400 فلسطيني حتى بداية الشهر الحالي، مقابل نحو 1320 فلسطينيا قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال أعلن أن المنطقة "آمنة" في رفح ثم قصفها بالصواريخ

الاحتلال يقر بسقوط ضحايا مدنيين في مجزرة رفح

منذ 28 دقيقة
صور لاسلحة وعتاد جنود من الكيان المحتل قتلوا واسروا في عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية بغزة.-(وكالات)

صواريخ المقاومة نحو "تل أبيب".. رسائل للاحتلال بالبقاء والتأهب

منذ2 ساعة
أرشيفية

توتر متواصل.. هل تزعزعت الثقة بجيش الاحتلال داخل الكيان؟

منذ2 ساعة
جيش الاحتلال الإٍسرائيلي

بلا دليل.. الاحتلال يزعم اغتيال قياديين من حماس

منذ2 ساعة
Untitled-1

السلطة الفلسطينية.. غائبة أم مغيبة؟

منذ4 ساعة
شهداء في مستشفى في رفح-(وكالات)

الرئاسة الفلسطينية: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة بشعة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بين انتخابات الطلبة والانتخابات النيابية

جهاد المنسي |اليوم

لا تمت مرة أخرى يا زياد

نادر رنتيسي |اليوم

الاستقلال والاستقرار

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هيمنة الصين الاقتصادية

رعد التل |اليوم

دوري صعب والقادم أصعب

خالد خطاطبة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات | منذ7 ساعة
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات | منذ7 ساعة
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عطلة

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj
 