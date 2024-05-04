يصعد عدوانه بالضفة.. 1242 اعتداء للاحتلال ومستعمريه الشهر الماضي

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رام الله - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الصهيوني والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداء، خلال شهر نيسان(إبريل) الماضي.وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 895 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 347 اعتداء، تركزت في مدينة نابلس بـواقع 202 اعتداء، ومدينة الخليل 188 اعتداء، ومدينة رام الله 186 اعتداء.وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في نابلس بواقع 118 اعتداء، وفي رام الله 83 اعتداء، والخليل 34 اعتداء، اسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين.وبين أن شهر نيسان(إبريل) المنصرم شهد تصعيدا خطيرا في هجمات المستعمرين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، واستهدفت الآمنين في 36 بلدة وقرية فلسطينية من الشمال إلى الجنوب، اسفرت عن إحراق 36 منزلا بشكل كلي و33 بشكل جزئي، وإحراق أكثر من 57 مركبة بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى دمار كبير بممتلكات ومنشآت الفلسطينيين.وأوضح شعبان أن حجم الهجمة الإرهابية للمستعمرين تدلل على حجم الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وأن التعليمات التي خرجت من داخل "كابينيت" الاحتلال للمستعمرين بتنفيذ الهجمات، صدرت بالتوازي مع تعليمات أخرى للجيش بتقديم الحماية لهم أثناء تنفيذها، في اصطفاف آخر لدولة الاحتلال خلف مليشيات المستعمرين الإرهابية، وتحد جديد لكافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية، التي أدانت الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي وفرضت عقوبات عليه.وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 172 دونما من أراضي الفلسطيني في قرية عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، لتوسيع حدود مستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة العقبان في بلدة التعامرة.وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال تدرس 19 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وصادقت على 7 منها، 5 في القدس، إضافة إلى مخططين في الضفة وتحديدا لصالح مستعمرتي "كفار عتصيون" في بيت لحم، و"الكناة" في محافظة سلفيت.كما أودعت سلطات الاحتلال 12 مخططا منها 5 في القدس و7 في مدن الضفة، لبناء 2288 وحدة استعمارية جديدة، تستهدف 3036 دونما من أراضي الأهالي.وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1047 وحدة استعمارية في مستعمرة "القناة السفلى" بين أحياء بيت صفافا وصور باهر داخل القدس.وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، عن شرعنة 5 بؤر استعمارية من أصل 10 بؤر تم الإعلان عن نية الاحتلال شرعنتها وتحويلها إلى مستعمرات رسمية تحظى بمخصصات مالية لتطوير شبكة خدمات أساسية من مياه وكهرباء وطرق لصالحها.وأشار تقرير الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال نيسان(إبريل )الماضي 28 عملية هدم، طالت 33 منشأة، بينها 8 منازل مأهولة، و3 غير مأهولة، و5 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في القدس وطولكرم وأريحا والخليل. كما أخطرت بهدم 18 منزلا ومنشأة في محافظات: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل.-(وكالات)