السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يصعد عدوانه بالضفة.. 1242 اعتداء للاحتلال ومستعمريه الشهر الماضي

مستوطنون مسلحون يجلسون في احدى الطرق بمدينة الخليل-(وكالات)
مستوطنون مسلحون يجلسون في احدى الطرق بمدينة الخليل-(وكالات)
رام الله - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الصهيوني والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداء، خلال شهر نيسان(إبريل) الماضي.
وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 895 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 347 اعتداء، تركزت في مدينة نابلس بـواقع 202 اعتداء، ومدينة الخليل 188 اعتداء، ومدينة رام الله 186 اعتداء.اضافة اعلان
وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في نابلس بواقع 118 اعتداء، وفي رام الله 83 اعتداء، والخليل 34 اعتداء، اسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين.
وبين أن شهر نيسان(إبريل) المنصرم شهد تصعيدا خطيرا في هجمات المستعمرين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، واستهدفت الآمنين في 36 بلدة وقرية فلسطينية من الشمال إلى الجنوب، اسفرت عن إحراق 36 منزلا بشكل كلي و33 بشكل جزئي، وإحراق أكثر من 57 مركبة بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى دمار كبير بممتلكات ومنشآت الفلسطينيين.
وأوضح شعبان أن حجم الهجمة الإرهابية للمستعمرين تدلل على حجم الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وأن التعليمات التي خرجت من داخل "كابينيت" الاحتلال للمستعمرين بتنفيذ الهجمات، صدرت بالتوازي مع تعليمات أخرى للجيش بتقديم الحماية لهم أثناء تنفيذها، في اصطفاف آخر لدولة الاحتلال خلف مليشيات المستعمرين الإرهابية، وتحد جديد لكافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية، التي أدانت الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي وفرضت عقوبات عليه.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 172 دونما من أراضي الفلسطيني في قرية عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، لتوسيع حدود مستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة العقبان في بلدة التعامرة.
وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال تدرس 19 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وصادقت على 7 منها، 5 في القدس، إضافة إلى مخططين في الضفة وتحديدا  لصالح مستعمرتي "كفار عتصيون" في بيت لحم، و"الكناة" في محافظة سلفيت.
كما أودعت سلطات الاحتلال 12  مخططا منها 5 في القدس و7 في مدن الضفة، لبناء 2288 وحدة استعمارية جديدة، تستهدف 3036 دونما من أراضي الأهالي.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1047 وحدة استعمارية في مستعمرة "القناة السفلى"  بين أحياء بيت صفافا وصور باهر داخل القدس.
وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، عن شرعنة 5 بؤر استعمارية من أصل 10 بؤر تم الإعلان عن نية الاحتلال شرعنتها وتحويلها إلى مستعمرات رسمية تحظى بمخصصات مالية لتطوير شبكة خدمات أساسية من مياه وكهرباء وطرق لصالحها.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال نيسان(إبريل )الماضي 28 عملية هدم، طالت 33 منشأة، بينها 8 منازل مأهولة، و3 غير مأهولة، و5 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في القدس وطولكرم وأريحا والخليل. كما أخطرت بهدم 18 منزلا ومنشأة في محافظات: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير

بن غفير يرحب بقرار نتنياهو عدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة

منذ 17 دقيقة
آلية من الاحتلال تهدم منزلا بدير الغصون في طولكرم بعد قصفه واستشهاد 5 مقاومين فلسطينيين داخله - (وكالات)

التهديد باجتياح رفح يناقض تطمينات الانفراج

منذ2 ساعة
وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن

88 مشرعا ديمقراطيا يؤكدون انتهاك إسرائيل للقانون الأميركي وبايدن مستمر بدعمها

منذ2 ساعة
تعبيرية

لماذا فشلت كل محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني؟

منذ2 ساعة
حي الزيتون بغزة

استشهاد فلسطينية وطفليها بقصف إسرائيلي شرق حي الزيتون بغزة

منذ2 ساعة
لبيد

لبيد يطالب نتنياهو بإرسال وفد التفاوض للقاهرة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب إذا توقفت

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

حاء الحديقة

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرباح الشركات في الربع الأول

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوم الصحافة العالمي.. وقفات وطنية ودولية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

بطلت أجامل كذبا

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات |01 أيار 2024
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الصابرون

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر
 
 