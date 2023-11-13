الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية تعاون بين الأردن والمغرب في المجال الطبي

توقيع اتفاقية تعاون بين الأردن والمغرب في المجال الطبي
توقيع اتفاقية تعاون بين الأردن والمغرب في المجال الطبي
وقعت نقابة الأطباء الأردنية اتفاقية تعاون مع بين المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء المغرب، وذلك ضمن زيارة وفد طبي رسمي من المملكة المغربية للأردن.
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ووقع عن الجانب الأردني نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وعن الجانب المغربي رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المغربية الدكتور محمادين بو بكري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة بين الطرفين، في حدود الاختصاصات المسندة إليهما بموجب النصوص الجاري بها العمل، من أجل تطوير البرامج في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتتمثل الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال إبرام هذه الاتفاقية بتعزيز التعاون في مجال الطب والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، من  أجل بلوغ هدف الاعتراف المتبادل للتكوينات الطبية في هذا المجال ببلد كلا الطرفين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية في كلا البلدين من خلال مسؤوليتها وتبادل الزيارات العلمية والخبرات في مجال الطب، والعمل على إشعاع البحث العلمي في هذا المجال وتيسير تنقل الأطباء بين المغرب والأردن من أجل العمل ومزاولة المهنة طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب بكلا البلدين، وكذلك توفير المعطيات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في الميدان الطبي بكلا البلدين.
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