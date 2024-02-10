الأحد 11 شباط 2024
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افتتاح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا

افتتاح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا
افتتاح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا
افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت عددا من المراكز الصحية والأقسام والعيادات بمحافظة المفرق ولواء الرمثا.

وافتتح في محافظة المفرق مركز صحي الحرش الأولي، فيما افتتح في لواء الرمثا مركزاً تخصصياً لطب الأسنان ضمن مبنى مركز صحي الرمثا الغربي وقسم للتأهيل والعلاج الطبيعي وعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي سهل حوران الشامل بالرمثا.اضافة اعلان

وقال الهواري إنّ افتتاح المنشآت الصحية لهذا اليوم يأتي بمناسبة بدء احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام بناء على خطة الوزارة الاستراتيجية.

ولفت إلى أنه تم بناء مركز صحي الحرش الأولي من موازنة وزارة الصحة بكلفة تجاوزت مبلغ 750 ألف دينار وبمساحة بناء بلغت حوالي 850 مترا مربعا ليخدم نحو 4200 مواطن.

وأشار الهواري إلى أنّ هذا المركز باشر بتقديم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادات الطب العام وطب الأسنان وقسم الإسعاف وعيادات الأمومة والطفولة، ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من أطباء عامين وأسنان، وصيدلاني، وممرضين، وإداريين.

وأضاف: أما مركز الرمثا التخصصي لطب الأسنان فقد بلغت تكلفة تجهيزه حوالي 35 ألف دينار من موازنة اللامركزية، وسيقدم المركز خدماته للمواطنين من خلال 5 كراسي أسنان و6 عيادات تشمل التركيبات السنية والمعالجة اللبية وجراحة اللثة وأسنان الأطفال وتقويم أسنان وجراحة الفكين.

وتابع: كما يحتوي مركز الأسنان على مختبر أسنان وجهاز تصوير بانوراما، وكوادر طبية متخصصة تشمل 5 أخصائيين وطبيب أسنان وفني أشعة وممرضين وثلاثة مرشدين صحة سنية وفنيي مختبر أسنان وفنيي صحة.

وفيما يتعلق بقسم التأهيل والعلاج الطبيعي، بين الهواري أنه يهدف إلى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسهولة، حيث تم اعتماد مركز صحي سهل حوران الشامل كمركز نموذجي لتقديم هذه الخدمات، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة ابني لتهيئة 12 مركز صحي شامل لتقديم هذه الخدمات في كافة محافظات المملكة.

وأكد سعي وزارة الصحة إلى توفير الجلسات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية الشاملة في المملكة، وأن يتم تقديمها بجودة عالية على أيدي اختصاصيين أكفاء، وذلك بشراكة حقيقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة ابني، مشيراً إلى أنه تمت تهيئة مركز صحي القويسمة الشامل قبل نحو عامين لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل جار على تهيئة مراكز صحية أخرى لتقديم هذا النوع من الخدمات.

وثمّن الهواري الدعم المقدم من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال تزويد القسم بالأجهزة والمعدات، لافتا إلى قيام الوزارة بتوفير الكوادر الصحية اللازمة داخل هذا القسم.

أما بالنسبة لعيادة الإقلاع عن التدخين فإن وزارة الصحة تهدف من افتتاحها، بحسب الوزير الهواري، إلى تقليل نسبة المدخنين على المستوى الوطني من خلال التسهيل على الأشخاص الراغبين بالإقلاع عن التدخين، وتعزيز دافعيتهم لذلك.

وبافتتاح هذه العيادة وصل عدد عيادات الإقلاع التدخين إلى 29 عيادة على مستوى محافظات المملكة تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.

وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومحافظ المفرق سلمان النجادا ومتصرف الرمثا الدكتور أحمد بركات الزهير وعدد من نواب المفرق والرمثا ومجلس محافظة المفرق والرمثا ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومديري صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة وصحة الرمثا الدكتور ظاهر بلص.
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