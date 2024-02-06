الهواري: نواجه ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في الأردن

محمود الطراونة

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي وبخاصة اللاجئين، وهو ما يمثل تحديات نجح فيها الأردن.



وأضاف الهواري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، للحديث عن إنجازات وزارة الصحة خلال العام 2023، أن المطاعيم قدمت في الأردن دون تمييز والتحديات نحاول النجاح بها. اضافة اعلان



وأكد أن إطلاق استراتيجية الصحة لثلاث سنوات تناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن الأردن نجح في مكافحة وباء كورونا وحاز إشادات من المنظمات العالمية.



وتابع الهواري: استطعنا أن ننجز 70% من "استراتيجية الصحة"، وهناك مشاريع استراتيجية جديدة في مجال الصحة تمهد لمرحلة مقبلة وتحسين جودة الخدمات.



وأردف: زدنا 650 سريرا لمستشفيات الصحة هذا العام، ونتوسع بتطوير البنية التحتية وفتح مرافق جديدة.



وقال الهواري إن وزارة الصحة تملك 31 مستشفى ونهضت نوعيا بالقطاع الصحي.



وأضاف: نقدم حاليًا عمليات نوعية من القسطرة القلبية وغيرها بعدد من مستشفياتنا وخاصة الأطراف التي أنجزت 950 عملية قسطرة العام الماضي.



وتابع: أنجزت وزارة الصحة 7500 عملية قسطرة العام الماضي كانت سابقا تحول للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 3500 عملية قلب مفتوح.