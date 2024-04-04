الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

​الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

مسلخ - (تعبيرية)
مسلخ - (تعبيرية)
أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه مع قرب حلول عيد الفطر السعيد سيكون دوام دائرة المسالخ طلية أيام عطلة العيد يومياً من الساعة  السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.اضافة اعلان

وبينت الأمانة أن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بأنواعها كافة وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.

وأعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وأنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ما لم يصادف ثاني أيام العيد يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يوم الخميس)، حيث سيتم استقبال المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنف السوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.
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