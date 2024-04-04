​الأمانة تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ خلال عطلة العيد

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وبينت الأمانة أن دائرة المسالخ ستستمر في تقديم خدمات معاينة اللحوم بأنواعها كافة وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري وعرضها في سوق بيع اللحوم المركزي تأمينا لاحتياجات السوق خلال عطلة العيد.وأعلنت الأمانة أن عطلة عيد الفطر لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه ستقتصر على اليوم الأول والثاني من أيام العيد، وأنه سيتم استقبال المنتجات البستانية اعتباراً من مساء ثاني أيام العيد ما لم يصادف ثاني أيام العيد يوم العطلة الأسبوعية للسوق (يوم الخميس)، حيث سيتم استقبال المنتجات البستانية كالمعتاد مساء يوم الجمعة ويستأنف السوق أعماله الاعتيادية يوم السبت.