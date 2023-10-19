الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العثور على سائحين مفقودين في الطفيلة

مبنى مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مبنى مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
بذلت وحدات مختلفة من مديرية الأمن العام جهوداً كبيرة قادتها للعثور على سائحين من جنسية أوروبية ورد بلاغ بأنهما قد فُقدا بعد أن ضلا الطريق مساء يوم أمس في إحدى المواقع الطبيعية بمحافظة الطفيلة.اضافة اعلان

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، أن فريق إنقاذ من مديرية الدفاع المدني تمكن من العثور على السائحين فجر اليوم، على بعد 23 كم من مركبتهما، وهي مسافة قطعها الفريق سيراً على الأقدام بسبب وعورة التضاريس، حتى وصلهما في أحد الوديان التي يقصدها الزوار لممارسة رياضة التجوال والمغامرة، وكانا بحالة صحية جيدة.

وأشار إلى أن فرق إنقاذ من الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق مع قيادة إقليم الجنوب والشرطة السياحية، شاركت في عمليات البحث والإنقاذ، وبذلت جهوداً مضنية وشملت مساحات واسعة تم البحث فيها إلى أن تم العثور عليهما وتأمينهما.
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