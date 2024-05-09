الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يكشف آخر ما توصلت له التحقيقات باعتداء معلمة على طفل معاق

مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا منذ يوم أمس الأربعاء التحقيقات في فيديو جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ظهرت خلاله إحدى المعلِّمات في مركز خاص للمعاقين تعتدي بالضّرب والإيذاء النفسي بحق أحد الأطفال المُعاقين.اضافة اعلان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما وجرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز وأحليت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
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