الأمن يكشف آخر ما توصلت له التحقيقات باعتداء معلمة على طفل معاق

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تحديد هوية الطفل واستدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة، فيما وجرى استدعاء كلٍّ من المعلّمة ومديرة المركز وأحليت القضيّة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.