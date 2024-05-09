الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل شملت إيطاليا والولايات المتحدة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد زيارة عمل شملت إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.


واختتم جلالته زيارة العمل في واشنطن، إذ التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ورؤساء لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وعددا من المسؤولين.

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وشملت لقاءات جلالة الملك في إيطاليا قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.


وركزت الزيارة الملكية على الجهود الأردنية المكثفة للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار بغزة، ومنع الهجوم الإسرائيلي البري على رفح، ومضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها دون اعتراض أو تأخير.


وتناولت الزيارة دور الأردن الديني والتاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات في القدس.


وتطرقت الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية مع إيطاليا والولايات المتحدة، وسبل تعزيز فرص التعاون.

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