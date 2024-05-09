طقس دافئ اليوم وخماسيني غدا

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا نسبياً في باقي المناطق بينما يسود طقسًا حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

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وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الاخر وتكون مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بمنخفض خماسيني حيث توالي درجات الحرارة إرتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس مغبرًا بوجه عام، وحارًا نسبيًا في المرتفعات الجبلية والسهول بينما يكون حارًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



ويطرأ السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مغبرًا ودافئًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



اما الأحد، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار، ولاسيما في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 وفي مرتفعات الشراة 29 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 18 وفي مناطق السهول 33 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 26، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.- (بترا)