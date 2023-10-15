الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية

ضباب في عمان - (أرشيفية للغد)
ضباب في عمان - (أرشيفية للغد)
حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة على فترات متفاوتة، وبخاصة الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية.

وجددت المديرية تأكيدها ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.اضافة اعلان
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