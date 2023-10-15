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الأحد 15 تشرين الأول 2023
1:13 م
الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية
ضباب في عمان - (أرشيفية للغد)
حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة على فترات متفاوتة، وبخاصة الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية.
وجددت المديرية تأكيدها ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
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الأمن العام
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