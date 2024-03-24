الأحد 24 آذار 2024
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تشغيل إشارة المشاغل نهاية الأسبوع الحالي

دوار المشاغل
دوار المشاغل

أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستبدأ بالتشغيل الفعلي لإشارات المشاغل (دوار المشاغل سابقاً) نهاية الأسبوع الحالي بالتعاون مع إدارة السير.

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وقال مدير دائرة تخطيط المرور بالأمانة المهندس محمد الحنيطي، إن الإشارة الضوئية التي تم استحداثها بالموقع بدل الدوار ستعمل بثلاثة أطوار حيث سيخدم الطور الأول حركة السير القادم من محطة طارق عبر شارع الشهيد باتجاه شارع الأقصى وحركة السير القادم من دوار المدينة عبر شارع الشهيد باتجاه شارع نور سلطان باييف (النبعة).


وسيخدم الطور الثاني المركبات القادمة من شارع الأقصى باتجاه شارع الشهيد وشارع نور سلطان باييف.


وفي ما يتعلق بالطور الثالث فإنه سيخدم المركبات القادمة من شارع نور سلطان باييف (النبعة) باتجاه محطة طارق وشارع الأقصى.


وأضاف الحنيطي أن أمانة عمان استكملت جميع الأعمال الإنشائية في الموقع، وتزويده بوسائل السلامة المرورية من شواخص إرشادية وتحذيرية بالإضافة إلى العلامات الأرضية.-(بترا)

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