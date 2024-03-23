السبت 23 آذار 2024
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تشغيل إشارة المشاغل نهاية الأسبوع الحالي

دوار المشاغل - (أرشيفية)
دوار المشاغل سابقا - (أرشيفية)
أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستبدأ بالتشغيل الفعلي لإشارات المشاغل (دوار المشاغل سابقاً) نهاية الأسبوع الحالي بالتعاون مع إدارة السير.
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وقال مدير دائرة تخطيط المرور في الأمانة المهندس محمد الحنيطي إن الإشارة الضوئية التي تم استحداثها بالموقع بدل الدوار ستعمل بثلاثة أطوار، حيث سيخدم الطور الأول حركة السير القادم من محطة طارق عبر شارع الشهيد باتجاه شارع الأقصى وحركة السير القادم من دوار المدينة عبر شارع الشهيد باتجاه شارع نور سلطان باييف (النبعة).

وبحسب الحنيطي، سيخدم الطور الثاني المركبات القادمة من شارع الأقصى باتجاه شارع الشهيد وشارع نور سلطان باييف.

وتابع: فيما يتعلق بالطور الثالث، فإنه سيخدم المركبات القادمة من شارع نور سلطان باييف (النبعة) باتجاه محطة طارق وشارع الأقصى.

وأردف الحنيطي أن أمانة عمان استكملت كافة الأعمال الإنشائية في الموقع، وتزويده بكافة وسائل السلامة المرورية من شواخص إرشادية وتحذيرية بالإضافة إلى العلامات الأرضية.
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