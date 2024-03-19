الثلاثاء 19 آذار 2024
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توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على أسر مستفيدة في الأردن

شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)
شخص يقود عربة تسوق - (تعبيرية)
أنهت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات، في إطار المبادرات الملكية السامية التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

وقالت الوزارة لوكالة (بترا)، إن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية، بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة، تسهيلًا على الأسر المنتفعة.

وأضافت، أن توزيع البطاقات جاء في إطار المبادرات الملكية التي يُجرى إطلاقها، في مختلف مناطق المملكة بتوجيهات ملكية سامية، للتخفيف من الظروف المعيشية للأسر الأردنية المستفيدة في المدن والأرياف والبادية والمخيمات، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات المحتاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن البطاقات وزعت على المستفيدين من خلال (108) مراكز توزيع منتشرة في جميع المحافظات والبوادي والمخيمات.

وبينت أن اختيار الأسر المستفيدة جرى حسب أسس ومعايير واضحة تحقق الشفافية والتوزيع العادل لهذه المكرمة الملكية السامية معتمدة في تحديد الأسر المستحقة على نظام محوسب وحسب قاعدة بيانات الوزارة لضمان شمول أكبر عدد من الأسر الأردنية من هذه المكارم السامية.

وتشكل المبادرات الملكية التي تشمل قطاعات حيوية، ويجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، ترجمة حقيقية لرؤية ملكية تضع بالاعتبار تنمية مستدامة محورها الإنسان الذي هو وسيلتها وغايتها، وصولاً إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل لجميع المواطنين.
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