الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توقيع عقد تنفيذ "استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية"

توقيع عقد تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية
توقيع عقد تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية
شهدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس حفل توقيع عقد تنفيذ مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية بين الفريق التنفيذي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وشركة "ألجيبرا "Algebra Intelligence المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة والممثل الرئيس لمكتب "جايكا" الأردن موريهاتا شينغو.اضافة اعلان

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك التي تم توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الناشئة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي في الأردن، إضافة إلى تطبيق حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

كما حضر مراسم حفل التوقيع كل من وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة والمفوض المكلف بمهام الأمين العام في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفاء البخيت وعدد من الخبراء الاستشاريين من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.

وأوضح الهناندة أن "مشروع استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية" هو أول مشروع نموذج تجريبي "PoC" لحالة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن الاتفاقية بين الجانبين الياباني والأردني، وتم اختياره نظرًا لأهمية قطاع الطاقة وتأثيره المباشر والكبير على الاقتصاد الوطني، إذ يهدف المشروع للمساعدة في اتخاذ قرارات تشغيل أنظمة توليد الطاقة التقليدية والبديلة من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية وللتنبؤ بالأحمال الكهربائية وتأثرها بالأحوال الجوية فيما يخص مشغلي مركز المراقبة والتحكم.

وأكد الهناندة أن هذا المشروع هو تنفيذ للاتفاقية الفنية بين الجانبين في مجال الذكاء الاصطناعي وسيكون هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية في مختلف القطاعات، ما يعزز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، وغيرها وأن هذه الجهود المشتركة ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وستفتح أبواباً جديدة للابتكار والفرص الاقتصادية في الأردن.

من جانبه، أعرب الممثل الرئيس لمكتب "جايكا" الأردن، موريهاتا شينغو عن ثقته بالتعاون بين البلدين، مؤكدا أن توقيع العقد اليوم هو بداية لشراكة حقيقية مع الحكومة والقطاع الخاص والتي ستمهد الطريق لتقدمات مستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الأردن لتشكل معيارًا جديدًا للابتكار في مواجهة التحديات المختلفة والوصول إلى بنية تحتية أكثر ذكاءً وتواصلاً لتعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع.
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