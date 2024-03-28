أجواء دافئة في أغلب المناطق

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عمان- تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع أن تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.كما وتبقى المملكة غدا، ضمن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، والأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرص الهطول المطري بشكل عام وتتناقص كميات الغيوم.وتكون الأجواء بعد غد، دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.-(بترا)