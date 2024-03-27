الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية

dab0cb47-منظر-عام-عمان-ومشاهدة-جبالها-ومبانيها-وابراجها-تريح-الناظر-لها-تصوير-امجد-الطويل-copy-scaled-1
منظر عام للعاصمة عمان
عمان - يطرأ اليوم، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسود غدا، أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بخاصة في الجنوب والشرق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء بعد غد، ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني

منذ1 ساعة
1711547702285494900

زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي

منذ1 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

ترجيح إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية قبل عيد الفطر

منذ1 ساعة
1711547723745497500

دعوات أممية لتطوير الأمن المائي والوصول العادل لخدمات المياه

منذ1 ساعة
1711547746315500100

قانون التنمية الاجتماعية الجديد يدخل حيز التنفيذ في نيسان

منذ1 ساعة
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

"الأعيان" يقر العفو العام

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ2 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ2 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 