ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء ربيعية

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تسود غدا، أجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بخاصة في الجنوب والشرق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتكون الأجواء بعد غد، ربيعية دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.-(بترا)