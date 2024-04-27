السبت 27 نيسان 2024
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الانتهاء من أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا - الأغوار

طريق كثربا - الأغوار
فتح طريق كثربا - الأغوار


أنهت وزارة الأشغال العامة والاسكان أعمال المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق كثربا-الأغوار بطول 3 كم والمرحلة الثالثة البالغ طولها 14.4 كلم، فيما كانت قد انتهت العام الماضي من تنفيذ اعمال المرحلة الثانية بطول 5 كلم.

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وتضمنت الأعمال في المرحلة الأولى إنشاء مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الإسفلتية (طبقـة رابطة)، بالإضافة إلى تنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصـندوقية والحمايـــات اللازمـة لـهـا وأعمـال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.


فيما اشتمل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على أعمال الفتح والحفريات والردم والعبارات الانبوبية والصندوقية وأعمال الحمايات وأعمال حماية لأبراج الكهرباء. 

 



وتأتي أهمية المشروع لكونه طريق بديل يربط محافظة الكرك ومنطقة مؤتة بالاغوار الجنوبية مما يخفف على المواطنين ويسهم في خدمة القطاع الزراعي اضافة الى تحسين الواقع التنموي والاقتصادي للمنطقة اضافة الى خدمة قطاعي النقل والسياحة.

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