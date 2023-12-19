الإنترنت يتوافر في 92 % من منازل الأردنيين

إبراهيم المبيضين

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عمان– كشف مسح رسمي أن 92 % من الأسر الأردنية يتوفر في منازلها خدمات الإنترنت بمختلف تقنياتها مع نهاية العام الماضي.وبين المسح الذي، الذي أنجزته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الأسر التي يتوافر لديها خدمات الإنترنت في منازلها في الأردن وبمختلف التقنيات قد تجاوزت المعدل العربي في المنطقة والذي يبلغ 62.3 %، والمعدل العالمي الذي يبلغ قرابة 65.7 %.ووفقا لنتائج المسح، فقد زادت نسبة الأسر التي يتوافر لديها الإنترنت في منازلها في العام 2022 قياسا بالنسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها 90.1 %.وقالت نتائج المسح "معدل إنفاق الأسرة الشهري على خدمات الإنترنت المتنقل بلغت في العام 2022 قرابة 7.5 دينار، فيما بلغ المعدل لخدمات الإنترنت السلكي عريض النطاق قرابة 16.8 دينار". وتقدم في السوق المحلي تقنيات مختلفة للإنترنت منها الإنترنت السلكي مثل "الاي دي اس ال" و "الفايبر"، والإنترنت المتنقل عريض النطاق عبر الهواتف الذكية من خلال تقنيات الأجيال الثالث والرابع والخامس.وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ عدد سكان المملكة نهاية العام الماضي 11.3 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الأسر. 2.344 مليون أسرة، بمعدل عدد أفراد الأسرة الأردنية بلغ 4.8 فرد.وعلى مستوى الأفراد ذكرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر ممن يستخدمون خدمات الإنترنت بغض النظر عن المكان والزمان بلغت 90.5 % مرتفعة عن النسبة المسجلة في العام 2021 والتي بلغت وقتها قرابة 86 %.ووفقا لنتائج المسح فنسبة الأفراد الأردنيين الذين يستخدمون الإنترنت تزيد على النسبة في المنطقة العربية والبالغة 70.3 %، والنسبة في العالم التي تبلغ قرابة 66.3 %.وبينت النتائج أن نسبة استخدام الإنترنت بين الذكور ممن أعمارهم خمس سنوات بلغت حوالي 91.9 %، فيما بلغت النسبة بين الإناث 89.2 %.وبالنسبة للفئات العمرية الأكثر استخداما للإنترنت في المملكة أوضحت نتائج المسح أن الفئة العمرية من 25 سنة الى 39 سنة كانت الأكثر استخداما للإنترنت ولكلا الجنسين بنسبة بلغت 97.3 %.وغطى المسح العام 2022، وشمل عينة من الأسر بلغ عددها 4140 أسرة أردنية بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم الثلاثة: الشمال والوسط والجنوب، وعلى مستوى الحضر والريف.وتم تنفيذ المسح لأول مرة في العام 2007، وقد استمرت الوزارة ودائرة الإحصاءات العامة في تنفيذه نظرا لأهميته في توفير بيانات ومعلومات حول استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأردنيين أسرا وأفرادا.وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن "المسح الذي يتم إعداده سنويا يهدف إلى توفير قاعدة بيانات خاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل بين الأسر الأردنية وأفرادها".وتعدّ البيانات التي يوفرها المسح ذات أهمية كبيرة خاصة لمتخذي القرار وراسمي السياسات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تسهم هذه البيانات في التعرف على واقع استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات استخدامها داخل المنازل والمعوقات التي تحول دون انتشارها.كما أن نتائج المسح ترسل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تعدّ بياناته مدخلا أساسيا في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تقارن بين مختلف الدول فيما يخص انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذه الدول.