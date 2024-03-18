الثلاثاء 19 آذار 2024
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الحنيطي يحضر مأدبة إفطار لأفراد الوحدات المشاركة في الإنزال على غزة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على قطاع غزة مأدبة الإفطار-(بترا)
رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على قطاع غزة مأدبة الإفطار-(بترا)
عمان- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أول من أمس، مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على قطاع غزة مأدبة الإفطار في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية/الغباوي.اضافة اعلان
والتقى اللواء الركن الحنيطي المرتبات، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا استمرار القيادة العامة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة، وتوفير كافة الإمكانات والقدرات في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال مأدبة الإفطار التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، استمرار القوات المسلحة بتطوير منظومة وحداتها وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه.-(بترا)
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