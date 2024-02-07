الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صندوق الأمم المتحدة": أزمة اللاجئين السوريين ما تزال تؤثر على الأردن

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)
عمان – قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير حول الأزمة السورية، أن أزمة اللاجئين السوريين ما تزال تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط، بخاصة الأردن.اضافة اعلان
ولفت التقرير، إلى أن الحفاظ على الأمن في مخيمات اللاجئين تعتبر مشكلة مستمرة، بخاصة مع تكرار حوادث إجرامية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضاف، بالرغم من أن الحكومة نفذت تدابير لتحسين أمن المخيمات، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لحماية اللاجئين فيها، بخاصة النساء والفتيات. وذكر أنّه مع وجود 1.3 مليون سوري بجميع أنحاء البلاد، يواصل الصندوق في الأردن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقد شارك الصندوق بنشاط في مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة، عبر ضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ودعم مقدمي الخدمات، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة للمساواة بين الجنسين، مشيرا الى أنه في عام 2023، حققت خطوات كبيرة بتكامل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وفي منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة والاستجابة لها.
وقدم الصندوق خدمات الصحة الجنسية والانجابية لحوالي 94 الف مستفيد، والتعامل مع 8.820 الف حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي، ودعم 12.8 ألف فتاة ومراهقة عبر برامج مختلفة.
وكان الصندوق قد خصص 11 مليون دولار لتنفيذ مشاريعه في الأردن للعام الحالي، من أصل 132.5 مليون دولار خصصها لنشاطاته في 5 دول، تستضيف لاجئين سوريين، وهي تركيا ، لبنان، الأردن، العراق ومصر. وقال في تقرير يلخص احتياجات التمويل في هذه البلدان، إنه رغم جهود الجهات الفاعلة الإنسانية، ما تزال الأزمة السورية من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدًا في العالم.
وكان الصندوق قد ذكر أنّه الاحتياجات المطلوبة لمواصلة تقديم خدماته في الأردن "ما تزال مرتفعة"، في ظل التحديات الإنسانية الواسعة والمستمرة في المنطقة، والتضخم والركود الاقتصادي، فضلا عن آثار الحرب في أوكرانيا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من جلسة لمجلس النواب-(أرشيفية)

"النواب" يعدل المادة الخاصة بـ"عتبة الفوز" في "الانتخاب"

منذ 43 دقيقة
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين

المبيضين: الملك جنب الأردن الفوضى والدمار خلال "الربيع العربي"

منذ 44 دقيقة
وزارة المياه والري

"المياه": خطط لرفع كفاءة مياه الزراعة من خلال "المعالجة"

منذ 50 دقيقة
جانب من المؤتمر أعلنت خلاله نتائج الدراسة أمس-(بترا)

دراسة: آثار ايجابية للتغذية على تنمية الطلبة

منذ 51 دقيقة
جانب من فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة أمس-(بترا)

الهواري: إعداد قوائم باحتياجات القطاع الصحي في غزة لتوجيه الدعم إليه

منذ 52 دقيقة
Untitled-1

التقاعد المبكر للمرأة.. حسم من النمو الاقتصادي أم فائدة للأسرة؟

منذ 53 دقيقة
افكار و مواقف

أميركا والكيان.. قرابة جينات..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"الأونروا".. الأردن خاسر رئيس بعد الفلسطينيين

محمود الخطاطبة |اليوم

اقتصاد المنصات الرقمية وحقوق العاملين

أحمد عوض |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

25 عاما.. وتستمر المسيرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون

سميح المعايطة |اليوم

الاحتمالات المفخخة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات | منذ24 ساعة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 