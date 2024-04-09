الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإنحداروالإسفاف في مسلسلات رمضان

د. مهند عبد الفتاح النسور
د. مهند عبد الفتاح النسور

سألتْ نفسيٍ مرارا وتكراراً لماذا اكتبْ عنْ مسلسلاتِ رمضانْ التلفزيونيةِ ، معَ العلمِ بأني لا اتابعَ هذهِ المسلسلاتِ منذُ أكثرَ منْ عشر سنواتٍ.

اضافة اعلان

 

ولكنَ عدمَ مشاهدتها لها لا يعني بأني لا أعرفها ولا اسمعْ عنها منْ خلالٍ الآخرينَ ، مما يشعرني بالاشمئزازِ كثيرا للمحتوى غيرِ الأخلاقيِ والانحدارِ في القيمِ فيها التي  تردت له ، على عكسِ ما وصلتْ إليهِ المسلسلاتُ في السنواتِ والعقودِ الماضيةِ حيثُ كانتْ مسلسلاتٌ تراثيةٌ تحثُ على التحلي بمكارمِ الأخلاقِ والتراحمِ بينَ أفرادِ الأسرةِ الواحدةِ والمجتمعِ بشكلٍ عامٍ وكانتْ مسلسلاتُ موجهٍ غنية بالرسائلِ الحميدةِ وتبثُ رسائلُ مجتمعيةٌ إيجابيةٌ توعويةٌ تثقيفيةٌ فما زالنا نذكرُ كلُ تفاصيلها.

 

ويجولُ في خاطرنا الكثيرَ منْ هذهِ المسلسلاتِ التي لامستْ شغافَ قلوبنا وأحببناها والتي كانتْ محورَ حديثنا خلالَ جلساتنا ومناسباتنا الاجتماعيةِ بغضِ النظرِ عنْ محتواها إذا ما كانتْ اجتماعيةً أوْ كوميديةٍ أوْ بدويةٍ فقدْ وطدتْ فينا نموذجُ المواطنِ الصالح الاردني الذي نريدُ ، وعكسَ ما يتحلى بهِ النشاما منْ طيبٍ المعشرْ وحسنِ الأخلاقِ والكرمِ ونصرةِ الملهوفِ وغيرها منْ الصفاتِ الحميدةِ التي كنا ومازلنا نعتزُ بها نفتخرُ.

 

وفي مرحلةٍ لاحقةٍ جاءتْ المسلسلاتُ السوريةُ بأفكارِ جيدةٍ بما يتناسبُ معَ روحِ المجتمعِ العربيِ وقيمهِ وصفاتهِ وكانتْ لناهذهْ أيضا تجربةً جميلةً خلقتْ جوا تفاعليا إيجابيا في المجتمعِ الأردنيِ.


للأسفِ المسلسلاتِ الأردنيةَ اختفتْ وحلتْ محلها المسلسلاتِ السوريةَ التي في آخرٍ أوقاتها تراجعتْ في المحتوى والأداءِ والرسائلِ التي تضمنتها.

 

وانْ ما نشاهدهُ اليومَ منْ مسلسلاتٍ تلفزيونيةٍ لا تمسُ حياةَ المواطنِ وهيَ غريبةٌ عنْ ثقافتنا واساسياتنا المجتمعيةَ بأيِ شيِ شكلِ منْ الأشكالِ.

لا بلْ على العكسِ منْ ذلكَ فهيَ تعملُ بشكلٍ ممنهجٍ ودائمٍ على زرعِ القيمِ الهجينةِ والغريبةِ على قيمنا المجتمعيةِ وتبثُ وتزرعُ الأفكارالمسمومهْ على المستوى الأسريِ والمجتمعيِ في أنَ واحد.

 

وانْ ما نراهُ اليومَ منْ مسلسلاتٍ عاليةٍ الانحطاطِ في مضمونها وأدائها ، فهيَ تعرضُ المحتوى الغريب و الفاحشِ موشحُ بلانحطاطْ الأخلاقيَ والبلطجةِ والخيانةِ والتفككِ الأسريِ وانتشارِ المخدراتِ وكأنها تروجُ في الواقعِ لهذا كلهِ وكأنها أيضا تصور بأنَ هذهِ الظاهرِ الغريبةِ أصبحتْ جزءٌ منْ حياتنا،و يجبُ علينا قبولها تدريجيا حتى تصبحَ جزءٌ منْ الثقافةِ المجتمعيةِ وأنْ بانتْ عكسَ ذلكَ ، فإنَ تكرارها والتعودُ على مشاهدتها سوفَ يدفعُ الأجيالَ القادمةَ لتبني هذهِ المبادئِ والمعتقداتِ للأسفِ الشديدِ.
لقدْ كانتْ كثيراً من المسلسلاتُ و البرامج في الفتراتِ السابقةِ تعلمنا ما دارَ في تاريخِ أمتنا و حضارتنا، فقدْ استمدتْ مضمونها منْ بطونٍ كتبَ الأدبُ العربيُ والإسلاميُ وقامتْ في تجسيدة لإيصالِ المعلوماتِ الثريةِ للأجيالِ الحاليةِ والقادمةِ.

 

ولقدْ كانَ لهذهِ الحقبةِ الأثرُ الكبيرُ في تذكيرِ وتوعيةِ الأجيالِ بالتاريخِ العربيِ والإسلاميِ الذي نعتزبهْ ونفتخرُ. وبعكس ذلك فأنَ المسلسلاتِ الحالية المدبلجةَ التي تأتينا بتغليفٍ خارجيٍ لا تتماشى ولا تمثلُ واقعنا على الإطلاقِ بما فيها الكثير من المسلسلاتُ اللاتينية و التركيةُ أيضا ، أنْ تغريبَ المسلسلاتِ و البرامج التفزيونية يعدُ تحديا صارخا لمجتمعاتنا وتغريبها. 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder

المظاهرات و الفتنة

منذ 37 دقيقة
placeholder نضال المجالي

صبيح!

منذ1 ساعة
placeholder

مكرم الطراونة يكتب: "الضحك على الناس في زمن الإفلاس"

29 شباط 2024
placeholder ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الأردن في حربه على وكلاء الميلشيات

27 كانون الأول 2023
placeholder

الدرع الواقي يسطر بطولات جديدة على ثغر الوطن

21 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 