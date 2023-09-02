مانشستر سيتي يكتسح فولهام بخماسية

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واصل مانشستر سيتي حامل اللقب عروضه المبهرة وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه فولهام بخمسة أهداف مقابل هدف السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبدا فولهام صامداً في النصف ساعة الأولى حيث تقدم جوليان ألفاريز لمانشستر سيتي في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل فولهام سريعاً في الدقيقة 33 عبر تيم ريم.وفي الدقيقة 45 أحرز ناثان آكي الهدف الثاني وهو هدف شهد اعتراضاً كبيراً من جانب الضيوف بسبب وجود مدافع سيتي مانويل أكانجي في موقف التسلل إلا أن حكم اللقاء مايكل أوليفير أكد صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.وتسيد مانشستر سيتي الشوط الثاني تماماً وضرب بقوة عبر مهاجمه أفضل لاعب في أوروبا إيرلينغ هالاند الذي أحرز ثلاثية في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء و90 + 5.وواصل مانشستر سيتي حصوله على العلامة الكاملة محققاً 12 نقطة من أربع مباريات ليواصل تربعه منفرداً على الصدارة.ومن جانبه تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.ورفع هالاند رصيده بذلك إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين.