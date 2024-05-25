 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة إلى 770 مليون دينار في الربع الأول

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ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

سجلت الفاتورة النفطية للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقابل 758 مليونًا للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى ارتفاع مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من الحالي، بنسبة 1.6 بالمئة.


وتصدر البترول الخام قائمة مستوردات المشتقات النفطية في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 247 مليون دينار، تلاه الوقود والزيوت المعدنية نحو 242 مليون دينار، ثم ديزل "سولار" 143 مليون دينار، وأرواح النفط "بنزين" بحوالي 121 مليون دينار، وزيوت التشحيم بنحو 9 ملايين دينار، والكاز بقيمة 7 ملايين دينار.-(بترا)

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