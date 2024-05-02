تراجع قيمة مستوردات المملكة من الأدوات الآلية و الآلات الكهربائية

تراجعت نسب مستوردات المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، لكل من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، و الآلات الكهربائية وأجزائها بالإضافة للمواد الأخرى، ما أسهم في انخفاض إجمالي قيمة مستوردات الأردن.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجع نسب مستوردات المملكة في شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، لكل من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 16.2 بالمئة، لتبلغ 186 مليون دينار، فيما بلغت نسبة انخفاض الآلات الكهربائية وأجزائها 14.4 بالمئة، لتصل إلى 113 مليونا، أما المواد الأخرى فقد بلغت نسبة تراجعها 12.7 بالمئة، لتبلغ نحو1.493 مليار دينار.



وفي المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر شباط لهذا العام، لكل من النفط ومشتقاته بنسبة 4.9 بالمئة، العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 19.9 بالمئة، الحلي والمجوهرات بما نسبته 3.8 بالمئة، و محضرات الصيدلة بنسبة 34.6 بالمئة.



وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 510 ملايين دينار، و العربات والدراجات قرابة 271 مليون دينار، والحلي والمجوهرات حوالي 162 مليونا، ومحضرات الصيدلة بقيمة 105 ملايين دينار.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة تراجعا حتى نهاية شهر شباط للعام الحالي، بنسبة 5.6 بالمئة، لتصل إلى 2.840 مليار دينار، مقابل 3.010 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.-(بترا)