الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف تزور حاضنة الاعمال البريطانية Plexal والإعلان عن اتفاقية ضمانة استثمارية مع كابيتال بنك

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السقاف خلال زيارتها حاضنة الاعمال البريطانية

في ختام الزيارة الترويجية لبريطانيا زارت امس الأربعاء وزيرة الاستثمار خلود السقاف والوفد المرافق لها يرافقها السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس، شركة  Plexal والتي تعد من كبرى حاضنات الأعمال في بريطانيا، حيث قام السيد أندرو روهان الرئيس التنفيذي للشركة، بتقديم عرض عن نشاطاتهم واهدافهم وخططهم المستقبلية، تلى ذلك جولة في مقر الشركة لاطلاعهم على آلية سير العمل.

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الرئيس التنفيذي روهان ابدى رغبة الشركة في توسيع اعمالها في الشرق الأوسط خاصةً في الاردن، وخلال الزيارة تم الاتفاق على الترتيب لزيارة مرتقبة لشركة  Plexal الى الاردن للتعرف بشكل افضل على بيئة ريادة الأعمال في الأردن  والفرص الاستثمارية المتاحة.


وفي لقاء اخر وبحضور وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف والسفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس تم الاعلان عن اتفاقية ضمانة استثمارية ما بين شركة GuarantCo التابعة لمجموعة  the Private Infrastructure Development Group (PIDG) وكابيتال بنك بقيمة ٢٤.٨ مليون دينار أردني، كجزء من ضمانة استثمارية ب ٨٨.٦ مليون دينار أردني، كأول بنك أردني يبرم ضمان استثماري من هذا النوع.


وتأتي هذه الاتفاقية لدعم الشركات الاردنية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالحصول على  تمويل لغاية توسعة نشاطاتها وأعمالها ، مما ينعكس ايجابا على بيئة الأعمال في المملكة وتحسين الاقتصاد الوطني، حيث تأتي مثل هذا الشركات لتسهيل الوصول للتمويل. كذلك تساهم هذه الشراكات بإحداث التغيير الإيجابي في الاقتصاد وفتح الفرص لتحقيق النمو المستدام، بالإضافة لكونها شهادة على التزام الأردن بتعزيز تطوير البنية التحتية المستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية.


ويأتي هذا التعاون ليتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وحشد استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المتوافقة مع  الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ والحد من آثاره.

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