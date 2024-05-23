 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض صادرات الأردن 11.6 % خلال الربع الأول من 2024

صادرات - (أرشيفية)
صادرات - (أرشيفية)
بلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة في الربع الأول من العام الحالي حوالي 1.962 مليار دينار، مقابل 2.220 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.اضافة اعلان

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول 1.769 مليار دينار، مقارنة مع 2.076 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 14.8 بالمئة.

وتراجعت قيمة مستوردات المملكة في الربع الأول للعام الحالي، بنسبة 2.8 بالمئة، لتصل إلى 4.389 مليار دينار، مقابل 4.514 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 193 مليون دينار، في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 34.0 بالمئة، مقارنة مع 144 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعليه، بلغ العجز في الميزان التجاري للمملكة (الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية)، في الربع الأول، حوالي 2.427 مليار دينار، مقارنة مع 2.294 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.8 بالمئة.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 45 بالمئة، في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنسبة 49 بالمئة، خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بانخفاض بلغ مقداره 4 نقاط مئوية.

وعلى صعيد التجارة الشهرية، بلغت الصادرات الكلية خلال شهر آذار/ مارس من العام الحالي ما مقداره 738 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 662 مليون دينار، والمعاد تصديره 76 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1.549 مليون دينار، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري، قد بلغ 811 مليون دينار خلال شهر آذار من عام 2024.

وارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر آذار/ مارس من عام 2024 بنسبة 6.0 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 2.8 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 46.2 بالمئة، والمستوردات بنسبة 3.0 بالمئة، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.4 بالمئة.

ووفقا للتقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة، خلال شهر آذار/ مارس من العام الحالي 2024، مقارنة 46 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام 2023 بارتفاع مقداره 2 نقطه مئوية. (بترا)
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