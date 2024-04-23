الثلاثاء 23 نيسان 2024
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قطر تستورد 34 طنا من التمور الأردنية في الربع الأول

تمر مجهول - (تعبيرية)
تمر مجهول - (تعبيرية)

بلغ حجم واردات السوق القطري من التمور الأردنية بمختلف أصنافها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 34 طنا.


وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيانات حديثة على موقعه الرسمي اليوم، أن واردات قطر من التمور الأردنية خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام، سجلت نموا بنسبة 13.3 بالمئة، ارتفاعا من 30 طنا خلال الربع الأول من العام الماضي.

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وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن تتركز معظم مستورداتها على نوع المجهول الذي يأتي في المرتبة الأولى، ثم البرحي في المرتبة الثانية.


وتتميز التمور الأردنية خاصة المجدول، بمقدرة عالية على المنافسة في الأسواق القطرية، حيث يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين الذي يفضلونه لجودته العالية وأسعاره المعتدلة مقارنة مع أصناف عديدة أخرى يتم استيرادها من دول عربية وأجنبية مثل السعودية والولايات المتحدة الأميركية.


وتعد التمور من المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي ينتجها الأردن، وتشهد زراعة هذا المنتج اهتماما كبيرا، كما تشهد معدلات الإنتاج والتصدير زيادة سنوية متنامية، فيما تعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الوجهات الخارجية التي تستقبل إنتاج الأردن من التمور.


وتستهوي التمور الأردنية بجودتها العالية ومذاقها المميز وأسعارها المعتدلة معظم شرائح المستهلكين في قطر، حيث تسجل إقبالا كبيرا وحضورا لافتا في الأسواق القطرية.


وتشهد واردات قطر من التمور الأردنية، نموا متصاعدا، فيما يزداد الطلب على مختلف أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها التي بات يتميز بها كعلامة أردنية مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة التي باتت تستقطب شريحة كبيرة من المستهلكين القطريين والمقيمين في قطر.


وذكر عدد من التجار والمستوردين القطريين ومسؤولي شركات استيراد وتصدير عديدة تنشط في السوق القطري، قيامهم بزيادة معدلات استيراد التمور للسوق القطري من الأردن، وذلك لتلبية ارتفاع الطلب المصاحب لارتفاع أعداد سكان وزوار قطر.

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