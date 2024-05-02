الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتدى دولي استثماري للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عمان

علم الاردن
علم الاردن

تعقد الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع مؤسسات دولية وعربية في عمان خلال الشهر الحالي، المنتدى الدولي الاستثماري التاسع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية.

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وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الخميس، سيعقد المنتدى خلال الفترة من 11 - 13 أيار في عمان تحت شعار "السيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية خيار استراتيجي للدول العربية".


وأشارت الهيئة إلى أن شعار المنتدى يركز على ضرورة وضع حوافز للسيارات الكهربائية في الدول العربية وضرورة وضع الشواحن الكهربائية في كودات المباني الخضراء في الدول العربية.


وقال أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني، إن الأردن يواكب التحديث والتطوير الكبير في العالم من خلال إيجاد تشريعات عصرية محفزة للاستثمار تركز على مشاريع الطاقة المتجددة والمدن الذكية والسيارات الكهربائية والأنماط الزراعية المبتكرة مع الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي.


وأضاف، تعد المملكة مثالا عالميا في سياسات التنمية المستدامة وخصوصا مبادرتها بالوصول إلى الصفر الكربوني عام 2040 والحد من التغيير المناخي، والسباقة في صناعة الهيدروجين الأخضر وحاضنة للإبداع والابتكار للشباب العرب في كافة المجالات وبخاصة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.


ويهدف المنتدى إلى العمل على إنشاء مركز إقليمي بحيث يكون منصة إقليمية ودولية للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار يقوم على تحقيق أهداف الهيئة العربية للطاقة المتجددة، ورفع التوعية العامة المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ونشر هذه المعرفة حول الدول العربية كافة.


كما يهدف إلى تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء, وخلق فرص الاستخدام الطاقة المتجددة في الدول العربية، و إيجاد هيئة مختصة المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والسعي ليتم اعتمادها إقليميا. ةكما يعمل على دمج مفاهيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، و خلق فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع .


وتركز أهداف المنتدى على سن تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي، وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتشجيع على رفع كفاءة استخدام الطاقة.


ويهدف كذلك إلى إنشاء الصندوق العربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة، والمساعدة في إيجاد ودعم الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة في مجال الطاقة المتجددة في جميع البلدان العربية من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة للطاقة المتجددة في الوطن العربي.


وأشار الطعاني إلى أن محاور المنتدى ستركز على موضوعات حول التشريعات للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومخاطر إدارة هذه المشاريع والتمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتأمين لمشاريع الطاقة المتجددة، وصيانة ومراقبة مشاريع الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة في الوطن العربي والذكاء الاصطناعي، والنقل الأخضر والسيارات الكهربائية والمدن الذكية وأمن الطاقة والأنماط الزراعية المتطورة والطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي والهيدروجين الأخضر ومحطات شحن السيارات الكهربائية.


وأشار إلى أن الدول المشاركة في المنتدى بالإضافة إلى الأردن هي ( تركيا، السعودية، الكويت، مصر، الصين، كندا، بلغاريا، رومانيا، أثيوبيا، سوريا، فلسطين، سويسرا، فرنسا، العراق).


ونوه المهندس الطعاني بأنه سيتم خلال المنتدى إلاعلان عن أول سباق سيارات شمسية بمدينة البترا بالتعاون مع سلطه إقليم البترا ومؤسسات دولية.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة تمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي وتتبع لمجلس الوحدة العربية إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، ومقرها عمان.-(بترا)

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