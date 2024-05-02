الحكومة: تثبيت سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية لا يشمل الأغنام

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وثبتت الوزارة سعر بيع مادة الشعير المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد.وحددت كذلك سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 212 دينارا للطن الواحد.وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 52 لسنة 2024 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.وأبقى القرار سعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما حددت سعر بيع مادة النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، عند 154 دينارا للطن الواحد حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شامل السعر ضريبة المبيعات.ودعت الوزارة الجهات المعنية لتنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي وحتى 31 / 5 / 2024. (بترا)