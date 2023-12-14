الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أوبرا وينفري تكشف السر وراء إنقاص وزنها

74296fbd4166a7164b0f281a41cc033c
اوبرا وينفري بعد فقدانها للوزن

خلال العرض الأول لفيلم Color Purple "اللون البنفسجي"، أثارت مقدمة البرامج الحوارية السابقة، أوبرا وينفري، جدلا بسبب خسارتها لوزنها بشكل ملحوظ بعد معاناة طويلة مع الوزن الزائد.

اضافة اعلان

 
ووينفري التي جرى، الأربعاء، تكريمها من خلال الكشف عن لوحة لها في معرض الصور الوطني التابع لمؤسسة سميثسونيان، لتضاف إلى مجموعة من الشخصيات الأميركية البارز، كشفت عن سر إنقاص وزنها بهذه الدرجة.


وكشفت وينفري، في مقابلة نُشرت الأربعاء، أن سر نحافتها يعود إلى تعاطيها أدوية إنقاص الوزن، وهو ما يشكل مفاجأة نظرا لعدائها الطويل مع اللجوء إلى هذه الوسيلة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".


ولم تكشف وينفري عن الدواء الذي تتناوله، لكن اعترافها يسلط الضوء على الجدل الدائر حول أدوية إنقاص الوزن وعما إذا كانت ضارة أم مفيدة، وفقا للصحيفة.


وفي مقابلة مع مجلة "بيبول"، قالت وينفري إن الجمع بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتناول الدواء ساعدها على فقدان الوزن في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي لاحظه المعجبون وأثار تكهنات بأن وينفري تتناول دواءا سريا ساعدها على انخفاض وزنها.
وقالت في المقابلة: "السمنة مرض. الأمر لا يتعلق بقوة الإرادة، بل يتعلق بالعقل".


ويمثل اعتراف وينفري، الأربعاء، تناقضًا مع أعوام من التسويق بأن فقدان الوزن ليست مسألة بيولوجية، بل تتعلق بقوة الإرادة.


وقالت في المقابلة: "كان لدي وعي بأدوية إنقاص الوزن، لكنني شعرت أنه يتعين علي إثبات أن لدي قوة الإرادة للقيام بذلك، لكنني لم أعد أفكر بهذه الطريقة الآن".


وترى "وول ستريت جورنال" أن وينفري لديها مصلحة مالية في هذا التحول الفلسفي، نظرا لأنها منذ عام 2015، أصبحت عضوة في مجلس إدارة شركة  Weight Watchers، التي تتخصص في إدارة الوزن وركزت في وقت سابق من العام الجاري على تضمين أدوية ووصفات الطبية إلى جانب خطة تناول الطعام الشهيرة "احسب نقاطك".


ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، سيما سيستاني، قولها إنه لا ينبغي للعملاء بعد الآن أن يلوموا أنفسهم لفشلهم في الحفاظ على الوزن، نقلا عن الحرة.


لكن الصحيفة أوضحت أنه قد يجد المستهلكون الذين يأملون في اتباع خطى وينفري صعوبة في ذلك، مع ارتفاع الطلب على الأدوية المضادة للسمنة، وبالتالي ارتفاع سعرها بشكل كبير، بالإضافة إلى عدم تغطيتها من شركات التأمين بشكل كامل.


واعتبرت الصحيفة أنه قد لا يوجد شخصية أميركية أكثر ارتباطًا بفقدان الوزن من وينفري. وفي عام 1988، أظهرت خسارة قدرها 67 رطلاً من الوزن من خلال استضافتها برنامجها الحواري مرتدية جينز مقاس 10. وكان تأييدها، الذي تم إلغاؤه لاحقًا، لبرنامج Optifast الذي ساعدها على فقدان الوزن أدى إلى زيادة الاهتمام بالنظام الغذائي السائل.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
resize

بكلفة خيالية تصل لأكثر من 50 مليون دولار.. تعرّف على تفاصيل "زفاف القرن"

25 تشرين الثاني 2023
GettyImages-1662409049-1424x1068

شاكيرا متهمة بالتهرب الضريبي

25 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
Twitter-X

"إكس" الأزرق.. من أداة للتوثيق إلى فخ للتضليل والأخبار الزائفة

منذ 15 دقيقة
يزعم أن سائق التاكسي خرج مسرعا من إشارة مرور بعد أن تحولت إلى اللون الأخضر

في اليابان.. اعتقال سائق تاكسي لأنه "دهس حمامة"

منذ1 ساعة
سحر الجعارة

"ومش عاوزة روج!".. انتقادات تطال إعلامية سخرت من طلب فتاة غزية للفوط الصحية

منذ20 ساعة
teslarobot-m

روبوت تسلا الجديد "أوبتيموس" يرقص على أنغام الموسيقى - فيديو

منذ21 ساعة
6579a07c4c59b7544268c162

حكم قضائي في لندن ضد الأمير هاري

منذ21 ساعة
whatsapp-6-1698778363

صورة ملفك الشخصي على واتساب تمنحك هذه الميزة المهمة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

عرب، ودول..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

فوائد الدين في عام 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

سميح المعايطة |اليوم

أقول كلمتي وأمشي

مالك العثامنة |اليوم

كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات | منذ17 ساعة
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 