الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصراصير تغزو كابينة الطعام على إحدى خطوط الطيرن الهندية - فيديو

الطائرة الهندية
الطيران

تصدرت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo، عناوين الأخبار بعد ظهور مقطع فيديو صادم لصراصير تزحف داخل قسم الطعام في إحدى طائراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك الصحفي تارون شوكلا المقطع في حسابه على منصة إكس وكتب: "الصراصير في منطقة الطعام بالطائرة فظيعة حقًا، نأمل أن تقوم شركة IndiGo بإلقاء نظرة فاحصة على أسطولها والتحقق من كيفية حدوث ذلك نظرًا لأنها عادةً ما تستخدم طائرات إيرباص A320 جديدة نسبيًا".

اضافة اعلان

 


وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.


وكان الفيديو مناسبة للبعض للسخرية فقال أحدهم "هذه بروتينات قادرة على المشي، سوف تدخل الصراصير إلى الوجبات الغذائية المخصصة للمسافرين الذين يعانون من نقص البروتين".


ولفت الانتشار السريع للفيديو أنظار مسؤولي الشركة التي قالت في بيان "نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر جزءا غير نظيف في إحدى طائراتنا، اتخذ موظفونا على الفور الإجراءات اللازمة على متن الطائرة، وكإجراء احترازي، قمنا على الفور بتنظيف الأسطول بأكمله وقمنا بإجراءات النظافة والتطهير"، مضيفة "نحافظ على أعلى معايير النظافة لضمان تجربة آمنة وخالية من المتاعب ونأسف لأي إزعاج قد يحدث للركاب".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
540426

هندوس يطالبون بنقل أسد من حديقة حيوان بسبب اسمه المسلم

19 شباط 2024
الاب وابنته

رجل صيني يستأجر طائرة خاصة لابنته بتكلفة خيالية... لهذا السبب

18 شباط 2024
WestJet

طرد مسافرة لاستخدام الحمّام بشكل مفرط قبل الإقلاع

15 شباط 2024
تعبيرية

ماكينة صراف آلي تصرف 5 أضعاف المبلغ

31 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
لغة الضاد

لغة "الضاد" تغيب عن اللغات الأكثر انتشارا على الإنترنت

منذ 18 دقيقة
تأتي الصين بالمرتبة الثانية من حيث أدنى معدل خصوبة في العالم

تكلفة تربية الأطفال في الصين هي ثاني أعلى تكلفة في العالم.. لماذا؟

منذ21 ساعة
زوجان يتشاجران- تعبيرية

رجل يطالب طليقته بإعادة كليته أو دفع ثمنها 1.5 مليون دولار

منذ23 ساعة
63e4ff093b894-768x576

المساحات الخضراء تقلّل حاجتك إلى زيارة الطبيب النفسي

منذ23 ساعة
547357

هل يستخدم صديقك هذه العبارات السامة؟ إذاً حان الوقت للانسحاب

منذ23 ساعة
1-1220057

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ14 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ23 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 