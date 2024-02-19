الإثنين 19 شباط 2024
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هندوس يطالبون بنقل أسد من حديقة حيوان بسبب اسمه المسلم

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منظمة «فيشوا هندو باريشاد» تقدمت بطلب إلى محكمة محلية لتغيير اسم الأسد

طلبت منظمة قومية هندوسية من محكمة في ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، منع وضع لبؤة تحمل اسم إلهة هندوسية في حظيرة واحدة مع أسد يحمل اسم إمبراطور مسلم من القرن السادس عشر، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وقال زعيم منظمة «فيشوا هندو باريشاد» (VHP)، أنوب موندال، اليوم (الأحد)، إن «سيتا (اللبؤة) لا يمكنها البقاء مع الإمبراطور المغولي (جلال الدين) أكبر»، معتبراً أن مثل هذا الفعل سيكون «كفراً واعتداءً مباشراً على المشاعر الدينية للهندوس».
ولذلك تقدمت منظمة «فيشوا هندو باريشاد» بطلب إلى محكمة محلية، أول من أمس، لتغيير اسم الأسد.


ويتزايد التعصب الديني بشكل مطرد في الهند منذ وصول رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.

وأوضح موندال أن الأسد، الذي كان يعيش سابقاً في حديقة حيوانات في ولاية تريبورا المجاورة، التي يسيطر عليها حزب «بهاراتيا جاناتا» (بزعامة مودي)، كان اسمه رام، على اسم إله هندوسي.


لكن اسمه تغير عندما نُقل إلى ولاية البنغال الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.
وتدعو «فيشوا هندو باريشاد» أيضاً إلى فرض حظر على إعطاء أسماء دينية للحيوانات في حدائق الحيوان. ومن المقرر النظر في القضية في المحكمة في 20 فبراير (شباط). وقال مسؤول محلي إن اللبؤة والأسد يعيشان في موقعين منفصلين حالياً.-(وكالات)

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