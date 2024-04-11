بحث: اكتب غضبك في ورقة وارمها تتخلص منه !

تؤكد أبحاث أجراها علماء بجامعة ناغويا وجود طريقة بسيطة لتقليل الغضب من خلال كتابة ردود الفعل على قطعة من الورق تحتوي على أفكارك الغاضبة ومن ثم رميها بآلة التقطيع؛ إذ يؤدي ذلك إلى تحييد الغضب بشكل فعال.

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فقد اكتشفت مجموعة بحثية في اليابان أن كتابة رد فعل الشخص تجاه حادثة سلبية على قطعة من الورق ثم تمزيقها أو رميها يقلل من مشاعر الغضب.



ومن أجل المزيد من التوضيح، قال الباحث الرئيسي نوبويوكي كاواي «لقد توقعنا أن طريقتنا ستقمع الغضب إلى حد ما. ومع ذلك، فقد اندهشنا من أن الغضب قد تم القضاء عليه بالكامل تقريبًا». وذلك وفق ما ذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.



ويعد هذا البحث مهمًا لأن التحكم في الغضب في المنزل وفي مكان العمل يمكن أن يقلل من العواقب السلبية على وظائفنا وحياتنا الشخصية.



ولسوء الحظ، فإن العديد من تقنيات إدارة الغضب التي يقترحها المتخصصون تفتقر إلى دعم الأبحاث التجريبية. وقد يكون من الصعب أيضًا تذكرها عند الغضب.

لكن نتائج الدراسة الجديدة، التي نشرت بمجلة «Scientific Reports» هي تتويج لسنوات من الأبحاث السابقة حول العلاقة بين الكلمة المكتوبة والحد من الغضب.

إن الأمر يعتمد على العمل الذي يوضح كيف يمكن للتفاعلات مع الأشياء المادية التحكم في مزاج الشخص.



ويمكن تطبيق هذه التقنية في الوقت الحالي من خلال تدوين مصدر الغضب كما لو يتم أخذ مذكرة ثم رميها بعيدًا عندما يشعر المرء بالغضب في موقف عمل مثلا.



وإلى جانب فوائده العملية، قد يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أصول التقليد الثقافي الياباني المعروف باسم «هاكيداشيسارا» و هاكيداشيسارا هو مهرجان سنوي يقوم فيه الناس بتحطيم الأقراص الصغيرة التي تمثل الأشياء التي تثير غضبهم. وقد تفسر النتائج التي توصل إليها الباحثون الشعور بالارتياح الذي يشعر به المشاركون بعد مغادرة المهرجان.-(وكالات)