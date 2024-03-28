الخميس 28 آذار 2024
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الفريق أول المتقاعد طارق علاء الدين في ذمة الله

الفريق أول المتقاعد طارق علاء الدين في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعى آل علاء الدين وآل السعودي معالي الفريق أول المتقاعدطارق علاء الدين زوج سهير السعودي ووالد حسن و زيد الذي انتقل الى رحمته تعالى فجر يوم الخميس ٢٨-٣-٢٠٢٤ وسيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من جامع الجالودي - أبو السوس ومنه إلى مقبرة أبو السوس.

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تقبل التعازي في منزل المرحوم الكائن في عبدون الجنوبي - شارع صبحي المؤقت رقم ١٥ - للنساء من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وللرجال والنساء من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساءاً ولمدة ثلاثة أيام إبتداءاً من اليوم

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