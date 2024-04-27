السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفناطسة نائبا لرئيس "فريق العمال" العربي

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة - (أرشيفية)
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة - (أرشيفية)
يشارك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ورؤساء نقابات عمالية، في فعاليات الدورة الـ50 لمؤتمر العمل العربي، الذي تعقده منظمة العمل العربية، وتنطلق أعماله اليوم، وتستمر حتى 4 من أيار/ مايو المقبل في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود تضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية.اضافة اعلان

وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، تأتي مشاركة الاتحاد بصفته ممثلا عن العمال، ضمن وفد أردني برئاسة وزيرة العمل ناديا الروابدة، يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب عمل، حكومة)، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.

وأضاف البيان، أنه جرى انتخاب الفناطسة من قبل المنظمات العربية، نائبا لرئيس فريق العمال بالمؤتمر، الأمر الذي اعتبره الفناطسة "تكريما للأردن وتقديرا لمكانتها في الحركة النقابية العمالية والعلاقات المميزة التي تجمع اتحاد عمال الأردن بالأشقاء العرب".

وقال الفناطسة، إن مشاركة اتحاد العمال ضمن وفد المملكة الأردنية الهاشمية يجسد الشراكة الاجتماعية التي تجمعنا مع الحكومة ومنظمات أصحاب العمل، ويعكس إيمان الاتحاد في ضرورة تنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية، إلى جانب إبراز صورة الأردن ومشاركته الفاعلة في المحافل العربية التي تهدف إلى دعم مسيرة العمل العربي المشترك ودفع عملية التنمية المستدامة في سائر البلدان العربية والنهوض بها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أهمية المحاور التي سيناقشها المؤتمر، والبنود المدرجة على جدول الأعمال ودورها في التوصل إلى حلول أوسع وفهم عميق للتحديات التي تواجه الأسواق العربية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تؤثر على الانشطة الاقتصادية، والثورة الرقمية التي تؤثر على أنماط العمل المستحدثة، وأساليب التوظيف الجديدة، معربا عن أمله بالاستفادة من مخرجات المؤتمر وتطبيقها في سوق العمل الأردني الأمر الذي يحمي الحقوق العمالية ويحميها من المتغيرات التي تلحق سوق العمل.

وأشار البيان، إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة تقرير المدير العام بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، وعناوين ملحة وضرورية بعالم العمل؛ مثل "نحو أسواق عمل منتجة ومستدامة في المنطقة العربية"، شروط العمل اللائق للشباب بالمنصات الرقمية (التحديات والتطلعات)، إلى جانب تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة.
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