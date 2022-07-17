إوزة وقلب قرمزي ورأس مهتز.. رموز إيموجي جديدة للتعبير عن المشاعر والاستغاثة

رأس مهتز وقلوب بألوان جديدة وإوزة من بين مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية (إيموجي) ستمكن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة استخدامها بعد إصدارها هذا العام.

ومن المقرر أن تضم قائمة جمعية الترميز الموحد يونيكود كونسرتيومUnicode Consortium ، المسؤولة عن الترميز وإصدار الإيموجي، 31 رمزا تعبيريا جديدا فقط، والتي ستزيد من قدرات المستخدمين على التعبير عما يريدون من خلال الصور والرموز بجانب الكلمات في النصوص والرسائل عبر الإنترنت.

ولكن عدد ما سيتم إصداره هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، حيث تم إصدار 112 رمزا تعبيريا، تضمنت سيدات حوامل وعكازا وعلامة بطارية منخفضة.

قوبل الإصدار المختصر الجديد للرمز التعبيرية بردود إيجابية في الغالب عبر الإنترنت.

ستخضع الرموز التعبيرية لمرحلة تقييم نهائية للموافقة عليها وإقرارها في سبتمبر/أيلول قبل إصدارها.

أدى إدراج رمز الإوزة إلى عمل مقارنات بينه وبين لعبة أونتايلتد غوس غيم، التي صدرت حديثا على منصات الإنترنت وأجهزة البلاي ستيشن ويتم فيها التحكم في إوزة تقوم بأعمال رهيبة.

ولكن على الرغم من أن التصميم قد يبدو مألوفا، إلا أنه ربما يتغير شكل الإيموجي عند ظهوره على الهواتف.

التصميمات المعروضة هنا هي نماذج أولية صممتها إيموجي بيديا مخصصة لإصدار Emoji 15.0. والمسؤول عن الاختيار جمعية الترميز الموحد يونيكود كونسرتيوم، وهي وهي منظمة غير ربحية مقرها في كاليفورنيا.

يجب على الشركات الخاصة ببرامج الهواتف الذكية والاتصالات مثل آبل وغوغل وسامسونغ، أن تضع تصاميمها الخاصة للرموز التعبيرية.

زلزال أم صدمة؟

قال كيث بروني، رئيس تحرير إيموجي بيديا، إن قرار إصدار عدد أقل من الرموز التعبيرية هذا العام كان “اختيارا مقصودا”.

وأضاف أن “اللجنة الفرعية للرموز التعبيرية يونيكود تريد أن تأخذ المزيد من الوقت للنظر في ما سيحدث على لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية”. “في السنوات الماضية، تمت إضافة الكثير من الأشياء.

“إنهم يريدون أن ينظروا إلى ما يمكننا إضافته والذي سيمثل الرموز التي نعرفها أو التجارب التي مررنا بها – أشياء مثل اهتزاز الوجه أو القلوب الوردية.”

وأوضح بروني أن الناس كانوا متحمسين لرؤية رمز القلب الوردي الذي تم تضمينه أخيرا، لكنه كان مهتما جدا بصدور رمز الرأس المهتز.

وقال: “من المرجح أن يتم استخدامه (الرأس المهتز) للتعبير عن حالة اهتزاز جسدي حقيقي أو ربما كان اهتزازا مجازيا”. “لكن الشيء الأكثر منطقية وراء هذا الرمز هو كيف يمكننا نقل ما يحدث لشخص ما عندما يمر بتجربة تعرضه لزلزال؟”

وأشار إلى أنه أيضا إشارة بصرية شائعة في الكتب المصورة والرسوم المتحركة، “حيث يهز الناس رؤوسهم بسرعة شديدة لأنهم مصدومون أو مندهشون.”

وعن بقية الرموز قال كيث إن مصممهم ربما حصل على “إلهام صحي” من لعبة فيديو إوزة للرموز التعبيرية ذات الصلة – لكن لها معنى يتجاوز ذلك.

وقال “في حالة الإوزة ، يعود المفهوم إلى كيفية استخدامنا للغة بطريقة معبرة”. “ما الأشياء الأخرى التي يمكن أن نقولها باستخدام هذه الرموز التعبيرية؟

“كيف يمكننا أن ننسى المصطلح الإنجليزي” إوزة سخيفة “؟ من خلال الرموز التعبيرية ، تصبح تلك اللغة الإنجليزية جزءًا من المعرفة يمكن تمثيلها عبر الثقافات.”