” إي فواتيركم”: تسديد 66 مليون فاتورة في 7 سنوات

إبراهيم المبيضين

عمّان – تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني بان نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا ” اي فواتيركم” قد شهد تسديد أثمان فواتير بلغ عددها 66 مليون فاتورة خلال الفترة منذ انطلاقته وحتى نهاية الشهر الماضي (وهي فترة سبع سنوات).

وذكرت البيانات الرسمية بان هذه الفواتير هي اثمان لخدمات ومنتجات تقدمها العديد من الجهات المفوترة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات الحكومية وخدمات الماء والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها من القطاعات.

وبينت الرسمية بان قيمة هذه الفواتير المسددة عبر نظام ” اي فواتيركم” خلال السنوات السبع الماضية بلغت 28 مليار دينار.

ونظام “إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة، منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.