الانتهاء من أعمال مشروع مرج الحمام نهاية الشهر الحالي

عمان-الغد- بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع مرج الحمام 98 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في المشروع وافتتاحه بشكل رسمي نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان صحفي اليوم الأحد، عن اجراء تحويلات مرورية وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، على تقاطع مرج الحمام، لغايات استكمال أعمال الربط في المشروع وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل السير القادم من مرج الحمام (دوار البُرديني) إلى عمان (طريق المطار- الدوار السابع) باستخدام الجسر الجديد الذي تم إنشاؤه في تقاطع مرج الحمام، فيما سيتم تحويل السير القادم من إشارة الشوابكة باتجاه عمان إلى طريق الخدمات داخل المشروع.

وأكدت أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إنهاء أعمال الربط في المشروع بأسرع وقت ممكن ليتم فتح كافة أجزاء المشروع أمام حركة السير وبجميع الاتجاهات.

وبينت الوزارة، أن الأعمال في المشروع شملت إنشاء تقاطع من 3 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 227 مترا ونفق بطول 110 أمتار ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين، وطرق رئيسية بطول 3 كيلو متر، وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي بطول 600 متر، وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف المياه ومحطة ضخ لمياه الامطار وأعمال الإنارة وكافة أعمال السلامة العامة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة.