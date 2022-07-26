العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام على متن طائرة ألمانية تركية

صدمت مضيفة طيران تعمل مع شركة الطيران الألمانية التركية “صن اكسبريس” بعد كشفها وجود رأس ثعبان في إحدى الوجبات على إحدى طائرات الشركة التي كانت متجهة من أنقرة إلى دوسلدورف .

وأصدرت شركة الطيران الألمانية التركية “صن اكسبريس” SunExpress، بيانًا بشأن الحادثة واعتبرته غير مقبول للغاية .

وقالت الشركة: “من أهم أولوياتنا أن تكون الخدمات التي نقدمها لضيوفنا على متن طائراتنا من أعلى مستويات الجودة وأن يتمتع ضيوفنا وموظفونا بتجربة طيران مريحة وآمنة”.

وأضافت: “الادعاءات والمشاركات في الصحافة بشأن خدمة الطعام على متن الطائرة غير مقبولة على الإطلاق، وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع”.

وتابعت: “حتى تنتهي عملية البحث المعنية، تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية، بما في ذلك وقف توريد المنتج ذي الصلة، على الفور”.

وقالت : “لم نستخدم أيًا من الأجسام الغريبة التي يفترض أنها كانت موجودة في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)”.

وأوضح المتحدث باسم منظمة Sancak Inflight Services، مسعود إيفلي أوغلو، أن الرحلة كانت من أنطاليا إلى فيينا، وأن شركة صن إكسبريس لم تزودهم بعينات الطعام من الحادث.

وقال: “لقد طلبنا عينات، لكننا لم نتلق أي عينات. نحن شركة كبيرة تخدم جميع شركات الطيران المحلية والأجنبية منذ عام 1994. نحن نقدم خدمات التموين إلى صن إكسبريس منذ عام 2018”.

وأفاد أنه “خلال الشهر الماضي كان هناك حديث عن مشاكل مثل القواقع والحشرات وأخيراً رأس الثعبان”.

وتابع: “نعتقد أن هذه المسألة لا تتعلق بنا وأن قسمنا القانوني يبحث في هذا الأمر. لا نعتقد أنه منا، لكننا مذكورون، ونحن آسفون للغاية “.

وتأسست شركة صن إكسبريس في عام 1989 وهي مملوكة من قبل الخطوط الجوية التركية و لوفتهانزا الألمانية. (وكالات)