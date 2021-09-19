تأمين صحي في القطاع الخاص لمشتركي الضمان

كشف مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي للشؤون الإدارية والمالية محمد عودة، عن تأمين صحي لمشتركي الضمان في القطاع الخاص سيتم إطلاقه قريباً.

وقال عودة في حديث لـ “هلا أخبار”، إن مؤسسة الضمان تراجع حالياً مسودة نظام جديد للتأمين الصحي، وهي الآن تجري اللمسات الأخيرة عليه.

وكشف عودة، أن النظام سيتم رفعه لمجلس الوزراء بداية شهر تشرين أول المقبل، من أجل إقراره.

وتوقع أن يتم بدء العمل بنظام التأمين الصحي للمؤمن عليهم، في الأول من كانون الثاني من عام 2022.

وفي السياق، قال عودة، إن مسودة نظام التأمين الجديد ستشمل كافة المؤمنين عليهم بالضمان الاجتماعي.

وأوضح أن التأمين سيشمل كافة المؤسسات التي لا تؤمن عامليها بالتأمين الصحي الشامل.

وبيّن عودة أن هذا النظام من شأنه تعزيز الاستثمار في الأردن، ودعم الاستقرار الوظيفي عبر تأمين العاملين المشتركين بالضمان، ويحسن من البيئة الاستثمارية بالمملكة، بالإضافة إلى النفع الكبير العائد على المؤمن عليهم.