رجل الأعمال والمصرفي عبد القادر القاضي في ذمة الله

عمان- الغد- انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال والمصرفي المعروف عبد القادر القاضي.

والقاضي من مواليد العام 1934 وهو مؤسس بنك الاستثمار العربي الأردني.

كما قام المرحوم بتأسيس العديد من المؤسسات والمشاريع في الأردن والمنطقة، منها شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية (فندق الفور سيزنز)، والشركة العربية الأردنية للاستثمار، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك الاستثمار العربي الأردني (قطر).

وأتم الراحل دراسة الثانوية في مدرسة الراشدية في القدس، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من جامعتين في ولايتي كالفورنيا واوريغن في الولايات الأميركية المتحدة في خمسينيات القرن الماضي.

بدأ حياته العملية في مجلس الإعمار الأردني، ومن ثم عمل في بعض البنوك الأردنية قبل أن ينتقل للعمل في دولة قطر العام 1964؛ حيث كان مستشارا ماليا للحاكم وأسهم في تأسيس المؤسسات المالية الرسمية إبان فترة استقلال الدولة.

أمضى القاضي ما يقارب الربع قرن في قطر، كان آخر منصب له فيها مدير عام وزارة المالية. وقد قام بتأسيس بنك الاستثمار العربي الأردني العام 1978، كأول بنك استثماري في الأردن قبل أن يصبح بنكا تجاريا شاملا العام 2000، وترأس مجلس إدارته حتى العام 2018.

يشار الى أن بنك الاستثمار العربي الأردني تنتشر شبكة فروعه الشاملة في المناطق الرئيسية كافة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتوازي مع ذلك يوفر البنك أكثر من 1000 جهاز صراف آلي، وهي جزء من شبكة الصراف الآلي المحلية (JONET).