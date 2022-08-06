سرايا القدس ترد على العدوان الإسرائيلي بـ”وحدة الساحات”

أطلقت سرايا القدس- الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي-، اليوم السبت، اسم “وحدة الساحات” على عمليتها العسكرية ردًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الأمس.

وقالت سرايا القدس في بيان لها إنه “ضمن عملية “وحدة الساحات”، قصفنا تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا”.

ونقلا عن وكالة “معا”، قالت سرايا القدس: “نعلن بحول الله وقدرته عن عملية “وحدة الساحات” التي بدأناها عند تاسعة البهاء بتوقيت المقاومة مساء أمس، ونؤكد استمرار القتال رداً على العدوان”.

وأضافت: “نطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله”.