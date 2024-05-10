الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

110 آلاف نازح من رفح مع اشتداد العدوان الإسرائيلي

النزوح من رفح
نازحون ينزحون مجددا من رفح نتيجة اشتداد العدوان

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة بحثا عن مكان آمن مع اشتداد وتيرة العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس" إنه "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري، وأن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة".

وأفادت "روسيا اليوم" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف للمباني شرقي مدينة رفح واشتعال النار في عدة منازل جراء قصف مدفعي على جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

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ويأتي ذلك فيما تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.


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